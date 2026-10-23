Vicepresidente Restrepo asegura que recorte en 2027 debe ser “por lo menos de $ 70 billones”
Esto significa que, del presupuesto decretado por el Gobierno para el próximo año, los ministerios y entidades tendrán menos plata.
El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que el Gobierno debe hacer un ajuste del presupuesto del próximo año, de, por lo menos, “70 billones de pesos”.
Es decir, hacer un recorte a los gastos de diversos ministerios con lo que tendrían menos recursos. Esto, en medio del plan de ajuste fiscal que debe hacer el Gobierno por la falta de recursos para cubrir los gastos.
“Para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate, del orden de casi 70 billones de pesos. Allí tenemos un compromiso, no más un país que crece a punta de derroche y de gasto público”, aseveró el Vicepresidente durante el Congreso de la Construcción de Camacol.
El funcionario agregó que “ninguna Nación en el mundo ha crecido a punta de derroche y de gasto público. Ese mecanismo no funciona en un país responsable. El único camino es el camino de la inversión privada. Por eso el siguiente rescate es cómo logramos evitar que se ahuyente la inversión, que se atraiga de nuevo la inversión a nuestro país”.
Entre tanto, señaló que un primer compromiso fue el recorte de $ 13,8 billones del presupuesto de este año, que se decretó este jueves.
Los sectores con recorte en 2026
Algunos de los sectores con mayores aportes a la reducción del gasto y concentran aproximadamente $5,78 billones, lo que representa cerca del 42 % del ajuste total
- Aeronáutica Civil $949.143 millones
- Registraduría Nacional del Estado Civil $775.000 millones
- Rama Judicial $696.496 millones
- Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) $393.306 millones
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible $366.845 millones
- Ministerio del Trabajo $269.814 millones
- Ministerio del Interior $261.862 millones
- Fiscalía General de la Nación $260.600 millones
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...