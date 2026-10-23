Vicepresidente Restrepo asegura que recorte en 2027 debe ser “por lo menos de $ 70 billones” . José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que el Gobierno debe hacer un ajuste del presupuesto del próximo año, de, por lo menos, “70 billones de pesos”.

Es decir, hacer un recorte a los gastos de diversos ministerios con lo que tendrían menos recursos. Esto, en medio del plan de ajuste fiscal que debe hacer el Gobierno por la falta de recursos para cubrir los gastos.

“Para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate, del orden de casi 70 billones de pesos. Allí tenemos un compromiso, no más un país que crece a punta de derroche y de gasto público”, aseveró el Vicepresidente durante el Congreso de la Construcción de Camacol.

El funcionario agregó que “ninguna Nación en el mundo ha crecido a punta de derroche y de gasto público. Ese mecanismo no funciona en un país responsable. El único camino es el camino de la inversión privada. Por eso el siguiente rescate es cómo logramos evitar que se ahuyente la inversión, que se atraiga de nuevo la inversión a nuestro país”.

Entre tanto, señaló que un primer compromiso fue el recorte de $ 13,8 billones del presupuesto de este año, que se decretó este jueves.

Los sectores con recorte en 2026

Algunos de los sectores con mayores aportes a la reducción del gasto y concentran aproximadamente $5,78 billones, lo que representa cerca del 42 % del ajuste total