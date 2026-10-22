Medellín proyecta presupuesto de $12,1 billones para 2027, pero transferencias de EPM caerían a $1,5

Medellín, Antioquia

El Concejo de Medellín recibió el proyecto de presupuesto del Distrito para 2027, por un valor total de $12,1 billones. Según Alejandro De Bedout, presidente de la corporación, los recursos permitirían cubrir los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo, aunque advirtió sobre una reducción significativa en las transferencias de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

De acuerdo con De Bedout, las transferencias que inicialmente se proyectaban entre $2,8 y $3 billones bajarían a cerca de $1,5 billones para 2027. Esta disminución, señaló, obligaría a la Administración Distrital a buscar financiación mediante créditos para mantener los compromisos de inversión y los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo.

EPM y Afinia, en el centro de la discusión presupuestal

El presidente del Concejo atribuyó la reducción de los recursos a varios factores. Entre ellos mencionó el impacto del fenómeno de El Niño sobre el negocio de generación y comercialización de energía de EPM, así como las pérdidas que, según afirmó, estaría generando Afinia, filial de la compañía que presta el servicio de energía en la región Caribe.

“Lo que más ha pegado ha sido el tema de ese negocio tan malo que hicieron hace muchos años con Afinia y ahora Medellín está pagando el alto costo de todas las pérdidas que está generando diarias esta empresa en el Caribe colombiano”, afirmó De Bedout.

El concejal sostuvo que la reducción de las transferencias representa un reto para las finanzas del Distrito, debido a la importancia de estos recursos para financiar programas sociales, proyectos estratégicos y otras iniciativas de la Administración.

Distrito buscaría créditos por $1,5 billones

Ante la disminución de los recursos provenientes de EPM, De Bedout señaló que la Administración Distrital tendría que recurrir a créditos por $1,5 billones para cubrir las necesidades presupuestales de 2027 y evitar que se frene la ejecución de los proyectos previstos.

El presidente del Concejo indicó que comenzarán las jornadas de socialización y los debates del proyecto de presupuesto, durante los cuales se analizarán las asignaciones y las alternativas de financiación para el próximo año.

La discusión se centrará en cómo garantizar los recursos para las metas del Plan de Desarrollo y los proyectos estratégicos de Medellín, en medio de la reducción proyectada de las transferencias de EPM.

El presupuesto de 2027 deberá surtir su trámite ante el Concejo Distrital antes de su aprobación definitiva.