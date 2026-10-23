Destruyen complejos de minería ilegal que financiarían al Clan del Golfo en el nordeste de Antioquia

Destruyen maquinaria para la minería ilegal del Clan del Golfo en Remedios. Foto: Primera División.

Remedios, Antioquia

Un nuevo operativo contra la minería ilegal se desarrolló en la vereda San Mateo, en el municipio de Remedios, en el nordeste de Antioquia, donde las autoridades localizaron e intervinieron dos complejos utilizados para la extracción ilícita de minerales.

La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Selva N.º 55, adscrito a la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Unidad contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional.

Durante la intervención, los uniformados inhabilitaron dos retroexcavadoras, tres motores y una planta eléctrica, equipos que presuntamente eran utilizados para desarrollar actividades de explotación minera sin autorización.

Según información del Ejército Nacional, estas estructuras estarían vinculadas a las fuentes de financiación de la subestructura Manuel Alexánder Ariza del Clan del Golfo, organización armada ilegal que tiene presencia en diferentes zonas de Antioquia.

Las autoridades indicaron que la destrucción de la maquinaria representa una afectación a la capacidad operativa y logística de esta estructura criminal, al impedir la continuidad de las actividades de extracción en los puntos intervenidos.

Impacto ambiental de la minería ilegal

Además del componente de seguridad, el operativo buscaba frenar los daños ambientales asociados con la explotación ilícita de minerales en esta zona del nordeste antioqueño.

De acuerdo con el Ejército, estas actividades pueden provocar deforestación, pérdida de cobertura vegetal, degradación del suelo y contaminación de fuentes hídricas por la acumulación de sedimentos y el posible uso de sustancias como el mercurio.

La suspensión de las operaciones mineras en estos puntos permitiría reducir la presión sobre los ecosistemas afectados y favorecer futuros procesos de recuperación ambiental.

El Ejército Nacional anunció que continuará realizando operaciones conjuntas con la Policía y otras instituciones para combatir la minería ilegal, afectar las economías ilícitas de los grupos armados y proteger los recursos naturales del nordeste de Antioquia.