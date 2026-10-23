Niño de 9 años murió atropellado por un camión en Medellín

Furgón atropelló a un niño de 9 años en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Un niño de 9 años perdió la vida en un siniestro vial registrado en el barrio Santo Domingo, en el nororiente de Medellín, luego de que fuera atropellado por un camión tipo furgón.

La tragedia ocurrió en la tarde del 22 de octubre, en la carrera 29 con calle 110A, donde el menor se encontraba transitando cuando se presentó el hecho que le causó la muerte.

Según informó la Alcaldía de Medellín, el vehículo de carga habría perdido el control. En el siniestro el conductor resultó ileso y fue trasladado preventivamente a una estación de Policía, mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, el furgón fue inmovilizado y trasladado a los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín, donde será sometido a los peritajes técnicos que permitan establecer las circunstancias del accidente.

Autoridades investigan la muerte del menor en Santo Domingo

Tras conocerse el fallecimiento del niño, la Administración Distrital lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a sus familiares, quienes recibieron acompañamiento psicosocial y jurídico por parte de la Unidad de Víctimas de la Secretaría de Seguridad.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, manifestó su solidaridad con la familia del menor y se refirió al acompañamiento brindado por las autoridades.

“Psicosocialmente y jurídicamente, a los padres y familiares del menor fallecido a través de nuestra unidad de víctimas, a quienes les enviamos un abrazo solidario, lamentando terrible pérdida”, expresó el Ruiz.

Entretanto, las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo y establecer las posibles responsabilidades en este siniestro vial que cobró la vida del menor de edad.