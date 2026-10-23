Más de mil estudiantes de un colegio en el Quindío siguen afectados tras el terremoto

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1000 Estudiantes del corregimiento de Barcelona en Calarcá, Quindío siguen afectados porque el colegio tiene riesgo de colapso por el terremoto, lo grave es que están recibiendo clases en carpas que no están adecuadas para ese proceso.

Paula Andrea Arbeláez Robayo, docente de la Institución Educativa San Bernardo, ubicado en el corregimiento de Barcelona, Calarcá, Quindío contó detalles de la situación “En nombre de mi institución y en nombre de mis compañeros de la subdirectiva, queremos informarles que, a 2 meses del terremoto, nuestra institución educativa permanece en una situación compleja”

Y subrayó la profesora “Después de las inspecciones y valoraciones y dictamen por parte de la secretaría y los entes responsables de realizar dicho ejercicio, se dictaminó que la sede principal de la institución, la sede San Bernardo y la sede María Auxiliadora, se encuentran en riesgo de colapso. Por tal situación, no se puede hacer uso de ninguna de las dos sedes”

“Como medida temporal y para enfrentar esta situación, se nos entregaron unas carpas que ya están instaladas, pero no cuentan con las condiciones mínimas para ser empleadas como aulas de clase, puesto que no cuentan con energía eléctrica y tampoco tienen baños cercanos para los estudiantes, así como ningún otro tipo de seguridad en caso de un vendaval, no hay desagües, entre los estudiantes afectados, tenemos más de 1,200 estudiantes entre ambas sedes” relató la docente

Añadió: “Para no interrumpir el proceso académico y dar cumplimiento al derecho a la educación, la institución educativa adoptó la jornada escolar para ello se trabaja con guías y en cuanto a la alimentación el PAE se está entregando.