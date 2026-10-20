El albergue para damnificados por el terremoto en Armenia entró en su fase de cierre progresivo

Armenia

La secretaria de desarrollo social de la ciudad Jenny Gómez dio a conocer el proceso actual que han establecido con las personas damnificadas por el terremoto y el albergue que empezó a funcionar pocos días después de la emergencia.

Inicialmente dio a conocer que llegan personas de otras regiones del país que fueron afectadas por el terremoto diciendo que son desplazados para obtener las ayudas.

Resaltó que con el acompañamiento del ministerio público han logrado contener la situación para evitar lo ocurrido en el año 1999 donde muchas personas llegaban de otras zonas del país para obtener ayudas e incluso viviendas por eso han sido responsables con el proceso.

“Llegan muchas personas de otros lados pidiendo que son desplazados por el terremoto. Conocimos el caso de una persona en Manizales, conocimos el caso de una persona en Chocó, pero digamos que actuando desde la responsabilidad y acompañados del Ministerio Público, estamos ayudando a que no nos lleguen acá”, mencionó.

Reconoció que con el albergue que establecieron después de la emergencia ubicado en el coliseo del sur están realizando el cierre progresivo donde actualmente persisten 28 familias en el lugar.

Dijo que trabajan para que estas familias tengan oportunidades laborales y de vivienda e incluso establecieron unas visitas para identificar que las familias fueran realmente damnificadas, pero lograron conocer que algunas tenían su casa habitable por lo que el llamado es a retornar.

“Nosotros ya estamos haciendo algo que se llama el cierre progresivo, estamos montando un protocolo de cierre en medio del cierre progresivo y el protocolo de cierre también es importante contarles a ustedes que que hay dinámicas que hay que esperar, darle continuidad. Ya tenemos en este momento 28 familias, seguimos en la ayuda de que todas puedan salir, pero salir con algunos con trabajo, algunos con una vivienda ya digna”, resaltó.

Añadió: “Sí hicimos unas visitas con infraestructura, con Personería para identificar si realmente las 28 familias en ese momento teníamos 30, si realmente habían sido digamos afectadas y damnificadas. Uno siempre desde el principio de la buena fe les permite ingresar, pero ya hemos identificado que algunas familias su casa estaba habitable y en ese sentido estamos invitando a la ciudadanía que vuelvan para sus casas, que si existe un temor del terremoto, como siempre va a existir un temor por el temblor, pero digamos que hay que ser consecuentes con la realidad de que muchas otras familias sí necesitan realmente la ayuda”.

Añadió que lo clave es que las ayudas lleguen realmente a quienes lo necesitan por eso enfocan sus esfuerzos para que así sea.