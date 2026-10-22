Por fin en Armenia evaluarán edificaciones afectadas por el terremoto para definir demoliciones

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Armenia

Por fin, la Alcaldía de Armenia inició el contrato interadministrativo 005 de 2026, suscrito con la universidad del Quindío por un valor de $1.000 millones, con el fin de evaluar las edificaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

A través de la Secretaría de Infraestructura se informó que el contrato irá hasta el final de esta vigencia y que entregará informes técnicos y conceptos sobre las edificaciones afectadas, con el propósito de determinar cuáles requieren demolición parcial o total y cuáles pueden recuperarse mediante intervenciones estructurales, priorizando la seguridad de la comunidad.

Isabel Cristina Ortiz Cortés, secretaria de Infraestructura de Armenia señaló “Los equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura ya realizaron las valoraciones iniciales para identificar las edificaciones que se encuentran en rojo o en estado crítico, que presentan riesgo de colapso y pueden representar un peligro para la comunidad. Estas serán las primeras en ser abordadas en el marco de este contrato, con el fin de establecer técnicamente cuáles requieren demolición y cuáles pueden ser recuperadas mediante una intervención estructural”

Como parte de las primeras acciones, la dependencia municipal realizó una mesa de trabajo y socialización con representantes del conjunto residencial Serranías, uno de los sectores más afectados por el terremoto.

Durante el encuentro socializaron los alcances del contrato, los avances del proceso y la documentación requerida para iniciar las evaluaciones técnicas. Asimismo, revisarán las coberturas de las pólizas de seguros de algunos bloques, para coordinar las actuaciones correspondientes y avanzar de manera articulada con la comunidad.

En la mesa de trabajo también se informó a los representantes de Serranías que, una vez se entregue la documentación necesaria y avance el proceso de evaluación por parte de la universidad del Quindío, se espera contar con los resultados de los análisis en un término aproximado de 15 a 20 días.

Estos permitirán establecer los pasos a seguir para cada edificación, de acuerdo con sus condiciones estructurales y los conceptos técnicos emitidos.

El contrato tendrá plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2026 y contempla la evaluación de edificaciones afectadas en diferentes sectores de Armenia, comenzando por aquellas identificadas con mayor nivel de riesgo.