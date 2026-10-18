En el Quindío alertan por las lluvias que pueden agravar afectaciones en colegios por terremoto

Armenia

En efecto tras el terremoto las autoridades del departamento reportaron que el 70% de los colegios oficiales sufrieron algún nivel de afectación.

Esteban Bernal del sindicato de educadores del Quindío, Suteq evidenció que es alta la preocupación debido a las emergencias como deslizamientos que pueden registrarse por las lluvias que se viven actualmente y generar una afectación mayor a las instituciones educativas que ya fueron impactadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Considera la complejidad se centra en que tras dos meses de la contingencia no se han generado las reparaciones correspondientes por lo que agrava la problemática la temporada climática por la que atraviesa el departamento.

“Nos preocupa muchísimo, y lo decía desde lo planteábamos ayer, porque viendo el mapa de riesgo de los municipios que tienen posibles afectaciones por derrumbes o que están en alerta naranja y roja, nos preocupa bastante, ya que las instituciones educativas fueron afectadas por el sismo, no ha habido reparación, no ha habido una atención integral, no ha habido al menos uns atención que permita atender de forma temporal estas comunidades, lo cual termina siendo agravado por estos días de lluvia que hemos tenido”, advirtió.

Sostuvo que el llamado está encaminado a las administraciones locales, departamentales y nacionales para que agilicen las soluciones que permitan garantizar las adecuaciones y la normalidad académica.

“A las administraciones locales, departamentales y nacionales, que esto requiere más que retórica y discursos. La reconstrucción es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo y que requiere en este momento acciones puntuales para de verdad garantizar una adecuación de los espacios que fueron destruidos y que no pueden esperar un año o dos a que se reconstruya el colegio, porque la educación se necesita en este momento”, indicó.

Vale anotar que los municipios de Montenegro y Quimbaya fueron los más afectados en su infraestructura en el departamento.