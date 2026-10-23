Viernes 23 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Alcaldía de Armenia entregó reconocimiento especial a Jholger Santiago Enríquez Martínez, por su destacado desempeño en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas. Fotos Cortesía colegio Laura Vicuña y alcaldía de Armenia

Armenia

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Atención que se presentó atentado contra un guardián del Inpec a las afueras de la cárcel de varones de Armenia

Un delicado caso de ataque sicarial se registró en la noche del jueves 22 de octubre cerca a la cárcel de varones San Bernardo de Armenia y la cárcel de Mujeres Villa Cristina donde sicarios atentaron contra un guardián del Instituto Nacional Penitenciario Inpec que recibió cuatro impactos de arma de fuego por parte de desconocidos que huyeron del lugar, mientras que la víctima fue trasladado a un centro asistencial.

Fueron momentos de pánico y angustia al sur de la ciudad de Armenia donde está ubicada la cárcel por este atentado que altero la tranquilidad del sector y el orden público en el Quindío.

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El secretario de gobierno de Armenia Carlos Arturo Ramírez al confirmar el hecho confirmó “Acabamos de terminar consejo extraordinario de seguridad encabezado nuestro señor alcalde James Padilla, donde participó el señor comandante Policía Departamento Armenia, comandante Estación Armenia, comandante del Batallón número 8 de servicios de Armenia, director seccional de fiscalía, director del cuerpo técnico de investigaciones y nuestro Ministerio Público, Defensoría y Personería.

Donde en compañía del director regional del Inpec y los directores de las cárceles se tomaron decisiones para continuar fortaleciendo todo el tema de seguridad de cárceles, medidas de protección frente a los servidores del Inpec

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Y agregó el funcionario “además solicitarle a la fiscalía una investigación pronta y eficaz para dar con los actores de este lamentable hecho que la alcaldía desde ya está acompañando a la familia de esta persona, de este servidor del Inpec, un guardián que fue víctima del atentado y seguir reforzando la seguridad en Armenia”

Por ahora se desconoce la identidad del guardián del Inpec que fue víctima de este atentado sicarial como tampoco se conoce estado de salud.

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En Armenia, investigan la extraña muerte de un menor de 17 años de edad perteneciente a una comunidad indígena, las primeras hipótesis apuntan a una intoxicación, pero será medicina legal que determine las causas de la muerte

A través de un comunicado, La Defensoría del Pueblo dio a conocer que acompañó al Cabildo Miraflores, del pueblo indígena emberá katío, en Armenia, Quindío, tras la muerte de una adolescente de 17 años ocurrida el miércoles 21 de octubre, en circunstancias que están siendo esclarecidas por las autoridades competentes.

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En el comunicado indican “La Entidad lideró la articulación interinstitucional para brindar una respuesta oportuna, con enfoque diferencial étnico y de respeto por la dignidad humana, ante un hecho que ha causado profundo dolor e incertidumbre en la familia y en la comunidad”

Asimismo, coordinó con las autoridades competentes el levantamiento del cuerpo por parte de la SIJIN y su traslado a Medicina Legal, donde re realizó la necropsia con autorización de la gobernadora del cabildo. En este momento, familiares de la adolescente y la gobernadora indígena adelantan la reclamación del cuerpo.

Gracias a la gestión de la Defensoría, el velorio se realizará en la casa de la comunidad, en el sector Miraflores de Armenia, conforme a los usos, costumbres y prácticas culturales del pueblo Emberá Katío. Allí también habrá olla comunitaria, para la cual la Alcaldía de Armenia suministró el mercado, como parte de las prácticas de acompañamiento colectivo propias del duelo.

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El sepelio será el viernes 23 de octubre. Para ese día ya se gestionó una buseta que llevará a la comunidad al cementerio. Además, se gestionó atención psicosocial en la casa de la comunidad, para la gobernadora indígena, familiares de la adolescente y otras personas del cabildo.

Según la defensoría del pueblo La madre de la adolescente y otros integrantes de la comunidad se encontraban en Neiva (Huila) por actividades de comercialización de artesanías. Equipos de la Entidad acompañaron el traslado a Armenia de ocho integrantes de la comunidad para que acompañen la despedida.

La Defensoría continúa acompañando a los pueblos indígenas del Quindío. El 29 de octubre presentará este caso en la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional Indígena del Quindío, convocada y liderada por el Consejo Superior de la Judicatura, de la que hace parte, entre otras entidades, la Fiscalía General de la Nación.

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La Defensoría del Pueblo participó en la Segunda Mesa de Concertación para la Pervivencia y el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas del departamento, convocada por la Gobernación del Quindío en el marco del Decreto 521 de 2022.

Durante este espacio de articulación institucional, la Defensoría hizo un llamado a traducir los compromisos institucionales en respuestas concretas frente a las situaciones de vulnerabilidad que afrontan las comunidades indígenas, especialmente aquellas afectadas por el desplazamiento forzado y las asentadas en zonas rurales con acceso limitado a servicios esenciales.

Uno de los principales asuntos expuestos fue la necesidad de garantizar el derecho al agua potable y unas condiciones de vida dignas.

La Defensoría llamó la atención sobre la situación de una comunidad indígena víctima de desplazamiento forzado masivo el pasado 10 de septiembre. Actualmente, las familias se encuentran en una vereda cuyo sistema de acueducto fue dispuesto para atender a 27 familias y no tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda adicional de las 12 familias que llegaron como consecuencia del desplazamiento.

En materia de atención a víctimas, la Defensoría informó sobre su acompañamiento a la toma de declaraciones colectivas de dos comunidades del pueblo Emberá Chamí, así como a la recepción de declaraciones relacionadas con un evento de desplazamiento forzado masivo que afectó a una comunidad indígena proveniente del Valle del Cauca.

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La Cámara Colombiana de la Construcción - Camacol Quindío hace un llamado al alcalde de Armenia, James Padilla García, para que concrete la expedición de la reglamentación pendiente del Acuerdo 304 de 2024, correspondiente a la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MEPOT) de Armenia.

Después de aproximadamente dos años y medio desde la aprobación del Acuerdo, y de un proceso de mesas técnicas que se extendió hasta agosto de 2026, el gremio considera que es momento de pasar de las discusiones a las decisiones.

La reglamentación pendiente es necesaria para establecer con claridad las condiciones en las que se pueden desarrollar determinados suelos, construir proyectos de vivienda y cumplir las obligaciones urbanísticas correspondientes. Su expedición brindaría mayor seguridad jurídica a propietarios, constructores e inversionistas y facilitaría la estructuración de nuevos proyectos.

La necesidad de avanzar es aún más urgente ante los desafíos habitacionales que enfrenta la región después del sismo del pasado 10 de agosto.

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En el comunicado indican Armenia necesita prepararse para facilitar la generación de vivienda, especialmente de interés social, y aprovechar los instrumentos de apoyo que resulten aplicables para atender a las familias que requieren soluciones habitacionales.

Los subsidios y mecanismos de financiación pueden ayudar a las familias a adquirir una vivienda, pero para que esas ayudas se conviertan en soluciones reales también se necesita suelo disponible y normas claras que permitan construirla.

Camacol Quindío aclara que esta solicitud no busca promover un crecimiento urbano desordenado. Por el contrario, reglamentar permite establecer dónde y bajo qué condiciones se puede construir, cómo se garantizan las cesiones para espacio público y equipamientos, y cómo se articulan los proyectos con las vías, los servicios públicos y la protección ambiental.

Por esta razón, Camacol Quindío solicita a la Alcaldía informar el estado actual del proceso y definir los plazos para expedir los actos administrativos pendientes.

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No paran las demoliciones de las edificaciones y casas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el municipio de Montenegro en el Quindío

La alcaldía informó que “La casa de la familia Quintero, con sus años a cuestas y su inconfundible fachada colonial, también se despide del centro de Montenegro con estas demoliciones que nos generan sentimientos encontrados entre la nostalgia por lo que se va y la esperanza por lo que vendrá”

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A través de la Ruta de Salud Mental, Red Salud Armenia ha detectado en la capital quindiana más de 500 casos de personas con afectaciones en su salud mental, cuyos procesos de atención y seguimiento se vienen desarrollando de manera progresiva, de acuerdo con las necesidades identificadas y mediante el trabajo articulado con las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La ruta es liderada por el Hospital Mental de Filandia y cuenta con la participación de Red Salud Armenia, la clínica El Prado y otras instituciones y especialidades relacionadas con la atención en salud mental. Esta articulación permite conectar la atención médica básica con los servicios especializados, facilitando la identificación de situaciones que requieren intervención profesional.

Dentro de las acciones implementadas también se encuentra el acompañamiento a mujeres gestantes, una población que requiere especial atención y seguimiento durante esta etapa. La detección temprana permite reconocer posibles señales de afectación emocional y orientar a las personas hacia los servicios que necesitan.

José Antonio Correa, gerente de Red Salud Armenia, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones para responder a las necesidades de la población “desde Red Salud Armenia participamos en esta ruta con acciones de detección temprana, acompañamiento y seguimiento a las personas que pudieron verse afectadas emocionalmente por el terremoto.

La articulación con el Hospital Mental de Filandia, la clínica El Prado, las EPS y las demás instituciones nos permite avanzar en la atención de estos casos y facilitar el acceso a los servicios especializados”, señaló el gerente.

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Con el propósito de anticiparse a los posibles impactos del Fenómeno de El Niño y fortalecer las estrategias de prevención y respuesta, la gobernación del Quindío realizó la quinta sesión de la Mesa Técnica del Fenómeno de El Niño, en el Centro de Convenciones de Armenia.

Durante la sesión, las instituciones socializaron los avances de las acciones que vienen desarrollando y articularon esfuerzos para proteger el recurso hídrico, preservar la productividad agropecuaria y prevenir riesgos que puedan afectar tanto a las familias campesinas como a los habitantes de las zonas urbanas.

La coordinación interinstitucional busca fortalecer las medidas oportunas frente a posibles escenarios de altas temperaturas, disminución de las lluvias y otras condiciones asociadas a este fenómeno climático, con especial atención a la disponibilidad de agua y la continuidad de las actividades productivas del departamento.

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En Armenia establecen monitoreo especial a las zonas de mayor vulnerabilidad por las lluvias, colapso de viviendas subnormales y derrumbes entre las emergencias más recurrentes

Ante la segunda temporada de lluvias que se vive en la ciudad, el secretario de Gobierno Carlos Arturo Ramírez reconoció que establecen atención especial en las zonas de invasión por ser las de mayor riesgo.

Sobre las fuertes lluvias de los últimos días, manifestó que se registraron colapsos de viviendas subnormales, derrumbes y taponamientos de alcantarillas lo que deriva en inundaciones. Considera que gracias a la acción inmediata que establecen como administración municipal permite una respuesta oportuna a las contingencias puesto que no se han registrado heridos en medio de las emergencias en las diferentes zonas de la ciudad.

Recordemos que son más de 30 zonas de alto riesgo en la ciudad donde la mayoría son invasiones.

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1.653 usuarios a la espera de sus tratamientos fueron atendidos durante las jornadas de entrega de medicamentos desarrolladas en DISCOLMETS en Calarcá.

Con el propósito de verificar el avance en la entrega de medicamentos pendientes, la Subsecretaría de Salud e Inclusión Social de la alcaldía de Calarcá realizó una visita de acompañamiento a las instalaciones de DISCOLMETS, donde se desarrollaron jornadas de atención dirigidas a usuarios que se encontraban a la espera de sus tratamientos. Durante la actividad se revisaron los resultados del proceso y las cifras de atención registradas entre el 13 y el 17 de octubre.

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Acompañamiento de las autoridades para caravana de Halloween de moteros en Armenia, líderes asumen compromisos para evitar alteración de orden público

En las instalaciones de la alcaldía de la ciudad se llevó a cabo una reunión entre líderes de moteros y autoridades con el fin de articular las acciones que permitan las garantías en la manifestación cultural programada para el próximo sábado 31 de octubre.

En efecto Gustavo Marulanda quien es uno de los líderes moteros en la ciudad resaltó la importancia de este tipo de espacios para proyectar una actividad sin mayor dificultad. Sostuvo que es un primer acercamiento a la rodada cultural de Halloween donde se definen los acompañamientos y también compromisos para evitar afectaciones en materia de convivencia.

Resaltó que es una actividad que desarrollan desde hace cuatro años y se espera la alta afluencia de motociclistas disfrazados por lo que esperan el comportamiento sea genuino.

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Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que habrá un acompañamiento de las autoridades para que la manifestación cultural sea de manera tranquila y no altere el orden público.

Dijo que la finalidad de esta primera reunión era conocer los pormenores de la ruta que establecerán y en ese mismo sentido coordinar los planes de contingencia correspondientes.

Mencionó que esperan la otra semana establecer una nueva reunión para ultimar detalles de lo que será la rodada por parte de los moteros en el marco del Halloween.

Resaltó que el año anterior no hubo ningún inconveniente con esta actividad por eso esperan que este año sea de igual manera el comportamiento y considera es fundamental la concertación para que se tengan los mejores resultados.

Aún están en definición del plan establecido para ese 31 de octubre, pero se proyecta inicie la rodada a partir de las 10 de la noche desde el estadio centenario de la ciudad.

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La gobernación del Quindío, a través del secretario del Interior (e), Diego Alexander Santamaría Tabares, y en articulación con la Policía Nacional, acompañó la inauguración de la “Zona Segura” en el barrio San José, comuna 6 de Armenia, una iniciativa del programa “Quindío Seguro”, que busca fortalecer la vigilancia y la prevención en el territorio.

El dispositivo cuenta con dos sirenas, tres cornetas, ocho cámaras de seguridad conectadas al Centro Integrado de Cámaras del Quindío, 15 puntos de información y un altoparlante.

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La alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío adelantaron acercamientos con un grupo de empresarios para identificar oportunidades y sumar esfuerzos alrededor de iniciativas estratégicas, entre ellas la posibilidad de establecer una ruta aérea directa entre Armenia y Miami, que podría abrir nuevas oportunidades para el turismo, los negocios, la inversión y la realización de congresos y eventos.

La conexión Armenia–Miami se plantea como una alternativa para mejorar el acceso de la capital quindiana a un mercado internacional estratégico, facilitar la llegada de visitantes y empresarios, y generar nuevas posibilidades de intercambio comercial y turístico. Su eventual desarrollo dependerá de las gestiones y los análisis correspondientes con los actores del sector aeronáutico y empresarial.

La posible conexión con Miami representa una oportunidad para fortalecer el turismo vacacional y ampliar el alcance de segmentos con potencial de crecimiento, como el turismo de negocios y el turismo médico.

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José Palomino, representante del grupo empresarial interesado en esta iniciativa, calificó el encuentro como productivo y resaltó la importancia de concretar este primer acercamiento para avanzar en el propósito de conectar directamente a Miami con Armenia.

Asimismo, señaló que la apuesta busca generar un impacto positivo en el Quindío, no solo en el turismo tradicional, sino también en el turismo de negocios y de salud, segmentos que representan nuevas oportunidades para el desarrollo económico y la proyección internacional del territorio.

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La Lotería del Quindío cumplió con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025, la gerente, Ana Yuliet Díaz Ubaque junto a su equipo de trabajo, dio a conocer los principales logros, avances y resultados alcanzados por la entidad.

Entre los aspectos más destacados se encuentra la transferencia de $15.846 millones para el sector salud, recursos que contribuyen al fortalecimiento de la atención y al bienestar de los colombianos, en cumplimiento de la misión social de la entidad.

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La cuadrilla de reparcheo de vías, adscrita a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Armenia, intervino dos tramos en los barrios Mercedes del Norte y Manantiales, donde se recuperaron alrededor de 155 metros cuadrados de malla, mediante la aplicación de mezcla densa en caliente MDC-19.

Del área intervenida en esta oportunidad, 133 metros cuadrados corresponden al barrio Mercedes del Norte y 22 metros cuadrados al barrio Manantiales. Estos trabajos permiten recuperar tramos deteriorados, mejorar las condiciones de circulación en los sectores atendidos y brindar soluciones prontas a los habitantes de estos sectores.

Las intervenciones hacen parte de las acciones de mantenimiento vial que adelanta la Administración Municipal del alcalde James Padilla García, priorizando los puntos críticos que requieren atención urgente para favorecer la movilidad y la seguridad de conductores y peatones.

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Prosperidad Social informó que al finalizar la próxima semana más de 2,8 millones de adultos mayores beneficiarios de Colombia Mayor recibirán una transferencia de hasta 230.000 pesos.

La entidad informará en los próximos días –a través de los canales oficiales– las fechas, condiciones y modalidades de entrega, después de que finalice los trámites administrativos necesarios para garantizar la entrega de recursos.

La directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, dijo que el Gobierno nacional priorizó la gestión de los recursos necesarios para cumplir con la entrega de la transferencia a los beneficiarios. La inversión total será de 669.581 millones de pesos.

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Un total de 2.925 contribuyentes del Quindío, que acumulan 11.241 obligaciones pendientes con la DIAN por $590 mil millones, tienen la oportunidad de normalizar su situación tributaria, aduanera o cambiaria, gracias a las medidas extraordinarias establecidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026.

La normativa, expedida por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, establece beneficios para los contribuyentes de todo el país que se encuentren en mora y decidan ponerse al día antes del 19 de noviembre de 2026.

El decreto incluye un paquete de medidas para los contribuyentes de todo el país, sin importar su domicilio, y también un bloque de disposiciones que cobijan únicamente a personas naturales y jurídicas, usuarios aduaneros y demás obligados con domicilio fiscal en los municipios afectados por la emergencia.

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Alivios aplicables en todo el territorio nacional 85 % de descuento en sanciones por mora e intereses a una tasa del 4,5 % anual. Corrección de declaraciones sin intereses. Conciliaciones judiciales en procesos tributarios, aduaneros y cambiarios con reducción de hasta el 85 % en sanciones e intereses del 4,5 % anual.

Alivios y facilidades exclusivos para las zonas afectadas por el terremoto Aplican para contribuyentes, usuarios aduaneros y obligados cambiarios que, al 10 de agosto de 2026, tuvieran su domicilio fiscal en alguno de los departamentos afectados por la emergencia.

Facilidades de pago hasta por 24 meses sin garantía. Reprogramación de las cuotas de acuerdos de pago, hasta por doce meses. Tratamiento especial para donaciones y apoyos destinados a personas afectadas por el desastre.

Los interesados pueden ampliar la información en www.dian.gov.co o acercarse al punto de contacto de la DIAN en Armenia, en la Carrera 14 No. 20A - 22, de lunes a viernes entre las 7:45 a. m. y las 3:45 p. m., para recibir orientación personalizada.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en concordancia con la Resolución 2329 del 18 de julio de 2022, realizará del 26 al 30 de octubre de 2026 la V Semana Institucional de la Educación Ambiental, una iniciativa que busca promover estrategias educativas para fomentar cambios de hábitos y comportamientos en favor de la protección del ambiente.

La programación contempla actividades académicas, pedagógicas y experienciales orientadas a fortalecer la cultura ambiental y el compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

Entre las actividades previstas se encuentra un conversatorio sobre los retos frente al fenómeno de El Niño. La agenda también incluye la Feria de Negocios Verdes y Emprendimientos de la CRQ, así como talleres y experiencias pedagógicas orientadas a la sensibilización ambiental.

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La Alcaldía de Génova inició la ejecución del Convenio 001 de 2026, suscrito con la Federación Nacional de Cafeteros, para desarrollar el proyecto Fortalecimiento a las familias cafeteras de Génova, aumentando la productividad de sus cafetales.

La iniciativa contempla un aporte de $150 millones por parte del municipio, cerca de $64,2 millones de la Federación y mano de obra de los caficultores valorada en aproximadamente $182 millones.

Como parte de las primeras actividades, se realizó una jornada de capacitación en la finca El Agrado, en Montenegro, donde los productores conocieron la central de beneficio. “Esto va a ayudar al programa de renovación de cafetales.

En los próximos días, en el municipio de Génova, vamos a estar entregando aproximadamente 1.400 bultos de abono y fertilizantes para nuestros productores”, señaló el alcalde Diego Fernando Sicua Galvis.

El proyecto beneficiará a 149 caficultores registrados en el Sistema de Información Cafetera (SICA), que adelantaron procesos de renovación mediante zoca, siembra o nuevas plantaciones, de acuerdo con los criterios establecidos. La entrega de fertilizantes busca contribuir a la nutrición de los cultivos y favorecer su desarrollo productivo.

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La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío realizará hoy el lanzamiento oficial de Sabe a Quindío 2026, una iniciativa que busca fortalecer el sector gastronómico, visibilizar nuestros restaurantes e incentivar el consumo local que será del 30 de octubre al ocho de noviembre y donde participarán 150 restaurantes que ofrecen platos 2x1.

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Hoy viernes 23 de octubre en Teatro Azul en Armenia a las 7y30 de la noche se presentará la obra “Des-concierto para títeres y marionetas” especialmente dirigida a adolescentes y adultos con la agrupación Los Payasíteres de Chile, mayor información en www.teatrozul.com o al 318 7899582, valor del ingreso 30.000 pesos.

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Este fin de semana el auditorio Euclides Jaramillo Arango de la Universidad del Quindío será el escenario de la versión 11 del Festival Nacional de música andina colombiana El Turpial Cafetero que organiza la Fundación Talento Cafetero.

Yenny Milena Yusti, directora del Festival y los detalles “Llegamos a nuestra décima primera versión del Festival Nacional de Música Andina Colombiana El Turpial Cafetero y este año recibimos con inmenso cariño a 25 maravillosos niños y jóvenes participantes que vienen a representar a 13 departamentos de Colombia como son Valle, Cundinamarca, Cauca, Huila, Santander, Risaralda, Antioquia, nuestro amado Quindío entre otros.

Y agregó “Tendremos momentos muy especiales en las modalidades vocal infantil, juvenil, duetos, instrumental y nuestra gran novedad de este año, la categoría ganador de ganadores, donde participan exponentes de los ganadores de las 10 versiones anteriores del festival para defender sus títulos. Este sueño es una realidad gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Quindío, la Universidad del Quindío, la Cámara de Comercio y Comfenalco Quindío”

La invitación “Quiero invitar a todas las familias a que nos acompañen en el auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío este sábado 24 de octubre a las 3:30 de la tarde en la gran semifinal y el domingo 25 de octubre a las 2:30 de la tarde en la gran final y premiación. La entrada es totalmente libre”

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En deportes, Hasta el 70% de aforo se permitirá para el ingreso de personas al estadio centenario de Armenia para el partido entre Deportes Quindío y Tigres

Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez quien aseguró que fue realizada la evaluación para el concepto técnico del Estadio Centenario de Armenia tras el terremoto del pasado 10 de agosto por lo que se permitirá el ingreso hasta el 70% del aforo.

Explicó que se llevó a cabo la respectiva comisión local de fútbol donde quedó establecido que se permitirá el ingreso de las personas entendiendo que el equipo de fútbol de Tigres no tiene barra por lo cual no habrá visitantes, sin embargo, contarán con toda la logística y seguridad para garantizar el buen desarrollo del encuentro deportivo.

Reconoció que es clave al llamado para que sea un espacio de disfrute y buena convivencia destacando que han tenido acercamientos con hinchas del Deportes Quindío para evitar indisciplina alrededor del estadio y cuando se han presentado situaciones se han tomado las medidas correspondientes.

El partido será mañana sábado 24 de octubre desde las 3:30 de la tarde en el estadio centenario de la ciudad, donde el Deportes Quindío deberá ganar para confirmar su clasificación entre los ocho y disputar los cuadrangulares semifinales del segundo semestre del Torneo Dimayor de la B.

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La Alcaldía de Armenia y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) convocan a los padres de familias y a la niñez de la capital quindiana a que participen del desfile de caballitos de madera “Disfraces al Galope”, que se realizará este domingo 25 de octubre, y que a su vez se inscriban en el evento para que participen en variados concursos, rifas y premios.

A partir de las 8:30 de la mañana, en las canchas auxiliares del estadio Centenario, en el tramo sur de la Ciclovida, se realizará este desfile, por lo cual las personas interesadas pueden inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://forms.gle/FbKSbEy6rJUKYKTc6

De acuerdo con el formulario, quienes lo diligencien tendrán la posibilidad de participar en diversos concursos y premios durante el evento. Se invita a los participantes a preparar sus caballitos de madera y disfraces para hacer parte de esta jornada recreativa.

El evento contará con cinco categorías: padre e hijo mejor disfrazados, mejor salón caracterizado con sus caballitos, caballito ecológico, caballito más grande y mejor dúo, que premiará la caracterización de caballo y jinete. Estas modalidades buscan promover la imaginación y la participación de los niños, niñas y sus familias.