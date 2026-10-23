Gobierno declara de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla

El Gobierno nacional declaró de interés nacional la realización y organización de la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La decisión representa un respaldo institucional a la organización de este certamen internacional, que reunirá en la capital del Atlántico a Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

La medida quedó establecida en el Decreto 1592 del 22 de octubre de 2026, firmado por la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga. En el documento, el Gobierno señala que, teniendo en cuenta las campañas de promoción deportiva y posicionamiento del país alrededor de la final, “se considera procedente declarar el evento deportivo como de interés nacional”.

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En el artículo primero del decreto se establece expresamente: “Declarar de interés nacional la realización y organización de la Final CONMEBOL Sudamericana 2026, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla el 21 de noviembre de 2026”.

El documento también señala que la declaratoria constituye una expresión del “firme respaldo institucional del Estado Colombiano a este importante certamen deportivo internacional”, con lo que se formaliza el reconocimiento del evento por parte del Gobierno nacional.

La final continental tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, cuyas obras de ampliación registran un avance del 90 %, según la información suministrada. La expectativa es que el encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se dispute en el escenario renovado, que sería inaugurado con motivo de esta cita internacional.

Finalmente, el artículo segundo del Decreto 1592 establece que “el presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición”. Con la firma de la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, el documento quedó formalizado el 22 de octubre de 2026.