Avería en la subestación 20 de Julio deja sin energía a varios sectores de Barranquilla y Soledad

Una avería al interior de la subestación 20 de Julio provocó la interrupción del servicio de energía en los circuitos 20 de Julio 16 y 17, así como en los sectores de Los Robles, Gaviotas y Terranova.

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La empresa Air-e informó que personal técnico especializado trabaja en la reparación del daño, registrado en la subestación ubicada en inmediaciones de la avenida Las Torres.

“Desde el momento de la emergencia nuestro personal técnico especializado trabaja en la reparación del daño presentado al interior de la subestación 20 de Julio”, señaló la compañía.

La empresa indicó que espera restablecer el servicio de energía en el menor tiempo posible. Mientras avanzan las labores técnicas, los usuarios de los sectores afectados permanecen a la espera de la normalización del suministro eléctrico.

Hasta el momento, no se ha informado un tiempo exacto para la recuperación total del servicio.