Robaba motocarros y exigía dinero para devolverlos: así operaba alias ‘El Gordo’ en Barranquilla

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘El Gordo’, señalado de presuntamente cobrar dinero a propietarios de motocarros a cambio de devolverles sus vehículos hurtados.

El procedimiento fue adelantado por unidades del GAULA, cuando el hombre, al parecer, intentaba huir con dinero que habría recibido como producto de una extorsión.

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Durante el operativo, los uniformados incautaron dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el capturado presuntamente sería integrante del grupo delincuencial organizado Los Costeños y estaría vinculado al hurto de motocarros para posteriormente exigir pagos a sus propietarios a cambio de su devolución.

Tras su captura, alias ‘El Gordo’ fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito de extorsión.

El coronel Miguel Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que la institución mantiene acciones contra la extorsión y las estructuras criminales que afectan la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos.

Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente estos hechos, con el propósito de facilitar la identificación y captura de quienes recurren a amenazas e intimidaciones para obtener dinero de manera ilegal.