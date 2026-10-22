Barranquilla se prepara para la final de la Sudamericana y espera un impulso al turismo

Barranquilla se alista para recibir la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, un evento que genera altas expectativas en el sector turístico. La ciudad también vivirá la reapertura del estadio Metropolitano, tras las obras de remodelación.

Lea también: Definida la final de la Sudamericana en el Metropolitano de Barranquilla: fecha y hora

Mario Muvdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico, destacó la oportunidad que representa este encuentro para la economía local y aseguró que los hoteles ya comenzaron a prepararse para recibir a los visitantes, especialmente a los hinchas argentinos y brasileños.

Más información Palmeiras elimina a Fluminense y avanza a la final de Libertadores: Arias busca su segundo título

“Es una gran noticia y una gran oportunidad. La ciudad está lista para recibir a argentinos y brasileños en una gran final que va a mover mucha gente. Esperamos que la ocupación hotelera y el movimiento que genere ese partido sean de gran envergadura”, afirmó Muvdi.

El dirigente gremial agregó que, una vez definidos los equipos finalistas, el sector hotelero se prepara para atender la demanda de turistas que llegarán a la capital del Atlántico.

La jornada también estará marcada por la reapertura del estadio Metropolitano, luego de las remodelaciones. Según lo señalado en la información suministrada, el presidente Abelardo De la Espriella también estará presente en el evento.