¿Qué viene para el sistema tributario colombiano y cómo impactará a la economía? Experto responde

Rodrigo Castillo, experto en tributación nacional, internacional y constitución de patrimonios, habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio sobre el Índice de Competividad Fiscal, que mide la competitivad y la neutralidad del sistema tributario de los países de la OCDE.

En dicho reporte, se evidencia que Colombia, por segundo año consecutivo, ocupó el puesto 37 de 38, es decir que tiene el segundo sistema tributario menos competitivo de la OCDE.

De este modo, el experto afirmó que lo que refleja este informe detallado, con base a los resultados que arrojó el International Tax Competitiveness Index, publicado anualmente por la Tax Foundation, es la consecuencia de una política acumulada, errada y de ahogo, no solo a empresas, sino a empresarios, de una política de reformas cada dos años que lo único que ha hecho es gravar un mismo patrimonio muchas veces.

“Lo que se traduce es en una sencilla consecuencia y es que el empresariado está sumamente agotado y, efectivamente, desde el punto de inversión, es mucho más eficiente ir a otras jurisdicciones y eventualmente abandonar al país, y esto tiene un efecto terrible en la economía y es directamente afectar la creación de empleos y de productividad en el país”, afirmó.

¿Cuál es el cambio que habría que hacer?

De acuerdo con el experto, lo que hay que hacer es simplificar, de manera significativa, el sistema. “El Gobierno lo ha anunciado y lo tiene bastante claro”, dijo.

“El tema de la ley de financiamiento, rescate económico o reducción del gasto, hasta ahora no conocemos el nombre, pero desde que se ha promocionado esta ley ha sido recibido de una manera muy positiva, porque lo que el Gobierno parece estar tomando es que va a haber una simplificación del sistema tributario”, explicó.

Asimismo, aclaró que el mayor endeudamiento y el mayor hueco fiscal no es un resultado inmediato, no es una consecuencia inmediata de una política que apenas se acaba de implementar. “Cuando se implementa una política fiscal de este tipo, hay que darle a la economía un tiempo prudencial para empezar a mostrar cambios. El endeudamiento puede ser no solamente a una reducción en el recaudo, sino eventualmente a un crecimiento en el gasto”.

Además, dijo que Colombia no se puede ver con una economía como una economía de los Estados Unidos, o de países sumamente desarrollados.