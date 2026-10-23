Brasil: a tres días de las elecciones, Lula y Bolsonaro empatan en intención de voto

Brazilian presidential candidates Flavio Bolsonaro and Luiz Inacio Lula da Silva attend a presidential debate ahead of the national election in Sao Paulo, Brazil, on October 18, 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: NurPhoto / Colaborador) / NurPhoto

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro empatan en 50% de intención de voto a tres días del balotaje en Brasil, según una encuesta divulgada por el instituto Datafolha.

El sondeo trae esperanzas al campo de Lula tras su derrota en la primera vuelta del 4 de octubre contra el hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), por 47% a 45% de los votos.

Con manifestaciones masivas en las calles y redes sociales, la izquierda ha remontado de cara al balotaje tras una campaña para la primera vuelta que Lula calificó como la más “desorganizada” en décadas.

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Hace dos semanas, Datafolha daba 48% de intención de voto al mandatario contra 52% del senador conservador. Hace una, Lula ya había recortado la distancia hasta 49% contra 51%.

El sondeo, realizado entre el 20 y 22 de octubre, muestra que el exsindicalista tiene mayor aprobación (49%) que reprobación (48%) por primera vez en varios meses, un dato considerado clave por expertos para aspirar a una reelección.

Lula y Bolsonaro están en empate técnico dentro del margen de error, al igual que en otras encuestas.

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El instituto Quaest dio el miércoles 45% a Bolsonaro y 44% a Lula sobre los sufragios totales, que incluyen blancos, nulos e indecisos.

La mayoría de los sondeos no previeron la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, ya que daban como vencedor a Lula por un estrecho margen.