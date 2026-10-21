Elecciones en Brasil: últimas encuestas para segunda vuelta, ¿quién lidera intención de voto?

Este domingo 25 de octubre de 2026, los brasileños acudirán a las urnas para elegir en segunda vuelta entre un cuarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva o Flávio Bolsonaro. En la primera vuelta del pasado 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los sufragios, y Lula quedó en segunda posición, con el 45,16 %.

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A cuatro días de la segunda vuelta en Brasil, la ventaja de Bolsonaro sobre Lula se reduce a solo un punto según nueva encuesta de la firma Quaest.

¿Quién lidera intención de voto?

De acuerdo con los resultados publicados este miércoles, se muestra a Bolsonaro (45%) en la delantera, con una ventaja de apenas un punto sobre Lula (44%). Esto indica que ambos candidatos continúan técnicamente empatados, debido a que el margen de error del estudio es de dos puntos porcentuales.

Con respecto al estudio de Quaest publicado la semana pasada, Bolsonaro tenía 46 % de la intención de voto, perdiendo un punto, mientras que Lula se mantuvo igual con el 44 %.

Conviene mencionar que esta distancia de dos puntos se registró en el sondeo de la misma firma de inicios de octubre, con 44% para Bolsonaro y 42% para el líder que aspira a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT).

Esta encuesta se produce tras el reciente debate electoral televisado en la cadena Band, entre ambos candidatos, quienes protagonizaron un cruce de acusaciones de corrupción.

“La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, señaló Lula.

“Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado”, respondió el candidato del Partido Liberal (PL), cuando Lula le pidió explicar la millonaria suma de un banquero encarcelado para supuestamente financiar una película sobre el padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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Los candidatos protagonizarán un nuevo debate este viernes 23 de octubre.

Porcentaje de electores indecisos

De acuerdo con la firma, que realizó entrevistas a 2.154 votantes desde el sábado pasado hasta este martes 20 de octubre, la proporción de votantes indecisos aumentó del 1 % al 2 % en la última semana, mientras que el porcentaje de aquellos que planean votar en blanco o anular su voto se mantuvo en el 9 %.

Por su parte, Nexus publicó el lunes una encuesta previa al debate, donde Bolsonaro obtuvo una ventaja de solo 0,6 puntos sobre Lula, con 46,5 % frente a 45,9 %. En su encuesta anterior, la diferencia era de tres puntos. Un 4,7% de los encuestados votaría en blanco o nulo, y un 2,9% no sabe o no responde.

Antes de la primera vuelta, Nexus subpresentó la intención de voto de Bolsonaro con un 37 %, 10 puntos menos que en la elección.

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