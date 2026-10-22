Lula y Bolsonaro acuerdan levantamiento del secreto bancario de cara a las presidenciales en Brasil

El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato Flávio Bolsonaro autorizaron este jueves el levantamiento “recíproco, simultáneo y total” de sus respectivos secretos bancarios, a tres días de la segunda vuelta de los comicios.

Las campañas de los candidatos firmaron una carta dirigida al Tribunal Superior Electoral con los términos del acuerdo y que tiene una vigencia hasta la medianoche de hoy.

El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, pidió durante una comparecencia ante los medios de comunicación “agilidad” a la Fiscalía y al tribunal electoral para poner en práctica la medida antes de la segunda vuelta que se celebra este domingo.

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“Esto muestra la transparencia de Lula”, dijo Silva, quien informó del deseo de la campaña de que las informaciones sean diseminadas en una página web pública.

Asimismo, los portavoces de Lula afirmaron que el líder progresista había aceptado las exigencias que el candidato ultraderechista había colocado para él mismo divulgar sus informaciones bancarias.

Sin embargo, la campaña de Bolsonaro denunció en un comunicado que el rival no presentó ningún documento bancario y lo acusó de “fingir” y de crear una “cortina de humo”.

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Después de que Lula lo retara a abrir sus cuentas durante el debate electoral del pasado domingo, Bolsonaro dijo que aceptaría solo si el mandatario permitía, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario de uno de sus hijos, Fábio Luís Lula da Silva, investigado por tráfico de influencias.

La campaña del mandatario ha insistido, a su vez, en la apertura de las informaciones bancarias de una empresa que supuestamente el adversario tiene con un abogado investigado por lavado de dinero.

Esta discusión ha dominado la recta final de la carrera electoral, en un contexto en que ambos candidatos aparecen en empate técnico en las encuestas.

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