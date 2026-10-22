La campaña de Lula pidió anular la candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil por injerencia de Meta. Getty Images / NurPhoto

La campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó una demanda ante la Justicia Electoral en la que pide anular la candidatura del senador Flávio Bolsonaro por “manipulación algorítmica” a su favor en las plataformas de Meta y X.

El equipo jurídico del aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) solicitó que se investigue al hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro y a su compañero de fórmula, Alfredo Gaspar, por “uso indebido de medios de comunicación” y “abuso de poder económico”.

Según la querella de 139 páginas, a la que tuvo acceso EFE, la candidatura de Bolsonaro “se beneficia de la movilización de estructuras empresariales de producción y de distribución de contenido, de un valor económico significativo, al margen de la rendición de cuentas y con recursos de fuentes prohibidas”.

La campaña de Lula ha acusado a lo largo de esta contienda electoral a Meta, dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram, de favorecer al candidato del Partido Liberal (PL) y restringir el alcance y la creación de contenidos afines al dirigente progresista.

La empresa estadounidense, por su parte, afirmó que ambas campañas son tratadas de forma “igual y no discriminatoria”, en una respuesta enviada al Tribunal Superior Electoral (TSE).

En la denuncia presentada este miércoles, la campaña de Lula alega que los sistemas de recomendación, las herramientas de inteligencia artificial y los mecanismos de revisión de anuncios de Meta y X pasaron a operar, “de modo reiterado y convergente, en beneficio” de la candidatura de Bolsonaro y “en franco detrimento” de la suya.

“Está en juego la integridad de la democracia brasileña frente a la manipulación algorítmica y la soberanía nacional frente a la influencia extranjera”, añadió el texto.

El equipo jurídico de Lula recordó que Meta y X tienen su sede en Estados Unidos, “cuyo Gobierno ha manifestado públicamente su apoyo” a Flávio Bolsonaro y “con cuyo Gobierno el dueño de Meta anunció que trabajaría para combatir lo que calificó de ‘tribunales secretos’ latinoamericanos”.

En este contexto, la querella exige que ambas empresas den explicaciones sobre lo ocurrido en un plazo de 48 horas, entre otras medidas para revertir ese supuesto desequilibrio.

Y, en caso de que se demuestre que hubo uso indebido de medios de comunicación y abuso de poder económico, anular la candidatura del opositor e inhabilitarlo durante los ocho años siguientes a las elecciones de este año.

Por otro lado, la campaña del líder ultraderechista también ha presentado ante la Justicia varias denuncias en las que igualmente piden la anulación de la candidatura de Lula por diversas razones, entre ellas el uso de la estructura de la Presidencia, la movilización irregular vía redes sociales y por una supuesta campaña de desinformación.

Lula y Bolsonaro se disputarán la Presidencia brasileña el domingo en una segunda vuelta muy reñida, para la que los sondeos sitúan en empate técnico a ambos candidatos.