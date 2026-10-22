Suspenden celebración de Halloween en El Carmen, Norte de Santander, por situación de orden público

El Carmen, Norte de Santander. / Foto: Alcaldía de El Carmen (Facebook).

Norte de Santander

Nuevamente la difícil situación de orden público que atraviesa el municipio de El Carmen, en Norte de Santander, obliga a las autoridades a tomar drásticas medidas para salvaguardar la integridad de sus habitantes.

En las últimas horas, la Alcaldía de El Carmen, dio a conocer a través de un comunicado, que fue suspendida la celebración de Halloween en el municipio, así como otras actividades donde se presenten aglomeración de personas.

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“Luego de la realización del Consejo de Seguridad del día de hoy, y teniendo en cuenta la situación de orden público que se presenta en el municipio, la Fuerza Pública, la Administración Municipal y las entidades competentes, en el marco de sus responsabilidades, determinaron la no realización de las actividades previstas para la celebración de Halloween, así como de otros eventos que impliquen concentración y movilidad de personas en El Carmen, Norte de Santander”.

De acuerdo con la administración municipal, “Esta decisión se adopta priorizando la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de toda la comunidad, atendiendo las condiciones actuales y las consideraciones expuestas durante el Consejo de Seguridad”.

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Esperan retomar las actividades culturales

A pesar de lo anterior y los continuos ataques contra la fuerza pública que se han presentado durante los últimos meses, tanto en el casco urbano de El Carmen, como en el corregimiento de Guamalito, las autoridades esperan que pronto se puedan retomar las actividades culturales que se tienen programadas para lo que resta de este año 2026.

“Una vez las condiciones de seguridad estén dadas, se promoverán espacios culturales y actividades de integración familiar que nos permitan compartir y disfrutar juntos como comunidad”.

La administración municipal pidió a la ciudadanía acatar y comprender la decisión tomada por parte de las autoridades, resaltando que lo que se busca es la seguridad colectiva de todos los habitantes.

Ataques contra la fuerza pública en El Carmen y Guamalito

Durante el segundo semestre del 2026, se han incrementado los ataques contra la fuerza pública en El Carmen y Guamalito.

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Las acciones violentas comenzaron a presentarse en el corregimiento de Guamalito, donde la subestación de policía fue blanco de al menos tres ataques con explosivos que obligó a que fueran retirados los 21 uniformados que prestaban su servicio en este lugar. Días después, regresaron y se ordenó la reconstrucción de este sitio.

Posteriormente, los ataques comenzaron contra la estación de policía en el casco urbano de El Carmen. Acciones que han estado acompañadas por el abandono de paquetes y cilindros con insignias del ELN en diferentes puntos del municipio, obligando a las suspender las actividades académicas en el casco urbano.