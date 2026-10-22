El Tarra, Norte de Santander, decreta toque de queda por alteraciones de orden público

Comunidad de El Tarra instala banderas blancas para pedir que cese la violencia. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La Alcaldía de El Tarra, municipio de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, decretó toque de queda en todo el territorio municipal hasta las 5:30 de la mañana de este sábado 24 de octubre, ante los recientes hechos que alteraron el orden público y generaron temor entre la población.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 103 del 21 de octubre de 2026 y restringe la movilidad los días miércoles, jueves y viernes, entre las 5:30 de la tarde y las 5:30 de la mañana del día siguiente.

Según el documento, los hechos que motivaron la decisión se registraron en el casco urbano, específicamente en el barrio Brisas de Villa Esperanza, así como en el sector Presidentico, en la vereda El Llano.

Además de la restricción a la movilidad, el decreto prohíbe durante la vigencia de la medida la circulación de vehículos que transporten cilindros de gas, sustancias peligrosas o tóxicas.

También restringe el transporte, la movilización y la disposición de escombros en vías públicas, inmuebles y lotes particulares del municipio.

La disposición contempla excepciones para integrantes de la fuerza pública, organismos de control, personal de salud y ambulancias, organismos de socorro, periodistas acreditados, funcionarios en misión oficial y trabajadores de servicios públicos que deban atender emergencias, entre otros.

También se permitirá el desplazamiento por urgencias médicas y situaciones que involucren la atención de adultos mayores, menores de edad o personas con discapacidad.

El incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a sanciones y acciones correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La Policía, el Ejército y las demás autoridades competentes estarán a cargo de las labores de vigilancia y control.

El decreto establece que la medida podrá ser modificada, prorrogada o levantada anticipadamente, dependiendo de la evolución de las condiciones de orden público y seguridad en el municipio.