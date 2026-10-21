Ataques con drones y explosiones sacuden casco urbano de El Tarra, Norte de Santander

Norte de Santander.

La situación de orden público en el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, escaló este miércoles hasta el casco urbano, específicamente en el barrio Villa Esperanza, donde se han registrado al menos seis detonaciones y ataques con drones cargados con explosivos.

Los hechos se han presentado a plena luz del día, generando temor entre los habitantes y preocupación por el riesgo al que está expuesta la población civil, además de las afectaciones materiales ocasionadas en medio de estos ataques.

Durante los últimos días, la región del Catatumbo ha sido escenario de combates, enfrentamientos y ataques con drones en zonas rurales de varios municipios, incluido El Tarra.

Sin embargo, la llegada de estas acciones violentas al casco urbano representa una nueva escalada de la situación de orden público.

La preocupación se centra ahora en la seguridad de las familias que habitan en Villa Esperanza y de las personas que transitan por este sector, ante la posibilidad de que continúen las detonaciones y los ataques con explosivos.