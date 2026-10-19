MinInterior explicó intervención de Policía en protesta Museo Nacional: “se agotó etapa de diálogo”

En Cali, Rodrigo Lara presidió un Consejo de Seguridad para analizar la situación en el suroccidente colombiano y concretar acciones frente a las amenazas criminales.

Tras las intervenciones de la Unidad Nacional Antidisturbios en varios puntos del centro de Bogotá, el Ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió por la polémica de la puesta en marcha del nuevo decreto para intervenir la protesta social en el país.

“Se protegió la protesta pacífica y se garantizaron los derechos de quienes no participan en ella”, con estas palabras, publicadas a través de su cuenta de X, el Ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó cómo fue la intervención realizada en el plantón realizado por diferentes movimientos sociales y políticos en inmediaciones del Museo Nacional.

El primer hecho se registró sobre el mediodía, cuando habitantes de la localidad de Santa Fe realizaban un plantón en contra de la construcción de un proyecto de vivienda sobre la Carrera Quinta con Calle 30 en el barrio La Perseverancia.

Ante esto, el Ministro explicó: “En La Perseverancia el bloqueo afectaba el acceso a una estación de policía. Se agotó la etapa de diálogo, los manifestantes se comprometieron a no bloquear la totalidad de la vía y a dejar un carril habilitado. Ante ese compromiso, la Policía se retiró y la protesta continuó de manera pacífica, garantizando la movilidad”.

El segundo hecho, que además colapsó la movilidad y el transporte público en el centro de la ciudad, fue el plantón realizado por movimientos sociales frente al Museo Nacional que inició sobre el mediodía.

“Al levantarse la ciclovía se produjo un bloqueo total de la carrera Séptima. Se realizó diálogo, se solicitó el desbloqueo y líderes políticos incluso pidieron respetar el decreto 1525 y los corredores solidarios. Ante la insistencia de un remanente en mantener el bloqueo total, la Policía intervino únicamente para restablecer la movilidad”, aseguró el jefe de la cartera del interior y promotor de los cambios en el decreto para intervenir la protesta social.

La intervención fue realizada a las 3 en punto de la tarde de este domingo 18 de octubre, cuando una tanqueta de la Unidad Nacional Antidisturbios arrojó agua contra quienes bloqueaban la Carrera Séptima, además, del lanzamiento de bombas aturdidoras que buscaban dispersar la manifestación.

Esto habría ocasionado el caos en el sector, afectando la movilidad en la Carrera Séptima, Carrera 13, Avenida Caracas, Avenida El Dorado y sus alrededores.

Ante los llamados por parte de activistas a la protección de la protesta pacífica, el Ministro Lara aseguró que este fue protegido y así mismo, el derecho de quienes no se manifestaban, con el desbloqueo de las vías.