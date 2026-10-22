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22 oct 2026 Actualizado 02:16

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Justicia
Primicia

¿Quién es Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’, extraditable capturado por la Fiscalía?

Haría parte de una red internacional de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’ extraditable capturado. Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo - Caracol Radio.

Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’ extraditable capturado. Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo - Caracol Radio.

Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’ extraditable capturado. Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo - Caracol Radio.
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Justicia

Caracol Radio conoció en primicia el prontuario delictivo de Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’, quien fue capturado por la Fiscalía General de la Nación en medio de un operativo internacional en el que participaron autoridades estadounidenses.

Alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’ es requerido en extradición por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, pues, presuntamente, haría parte de una red internacional de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

En contexto: Fiscalía capturó a ocho extraditables requeridos por EE. UU. por narcotráfico y lavado de activos

Según el expediente, junto con otros siete detenidos, sería señalado de participar en “la circulación, ocultamiento y legitimización de los recursos ilícitos, a través de la implementación de mecanismos financieros como el uso de token, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla”.

Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’, en su entrada al búnker de la Fiscalía. Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo - Caracol Radio.

Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’, en su entrada al búnker de la Fiscalía. Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo - Caracol Radio.

Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’, en su entrada al búnker de la Fiscalía. Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo - Caracol Radio.

Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’, en su entrada al búnker de la Fiscalía. Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo - Caracol Radio.

De acuerdo con la investigación, Nizar Hachem Sawan es comisionista y, al parecer, coordinaba reuniones y acordaba aspectos relacionados con la recepción y entrega de dinero.

Presuntamente, participaba, antes de su captura, en la gestión de contactos, la definición de mecanismos de intercambio, el uso de tokens y la coordinación de operaciones financieras ilícitas.

Lea además: Fiscalía descubrió red que habría lavado $2,3 billones del narcotráfico en empresas y criptoactivos

Caracol Radio conoció el momento en el que llegó fuertemente custodiado al búnker de la Fiscalía, donde permanece a la espera de que se adelanten los trámites correspondientes para su extradición a Estados Unidos.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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