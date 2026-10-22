Magnicidio de Miguel Uribe: Corte designó magistrada que investigará a excongresistas de Comunes

Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, informó que la magistrada Patricia Hernández Samudio, de la Sala Especial de Instrucción, asumió la investigación contra los excongresistas del partido Comunes (exFarc), tras las denuncias de María Claudia Tarazona sobre su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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De esta manera, confirmó que la Corporación recibió la compulsa de copias remitida por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de los elementos materiales probatorios aportados por la viuda del exsenador y excandidato presidencial, asesinado el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

“En efecto, la Fiscalía General de la Nación ha enviado una compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a unos señalamientos sobre la presunta participación de miembros del Congreso en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Este proceso investigativo correspondió a la magistrada Patricia Hernández Zamudio”, dijo Lenis.

¿Cuáles son los excongresistas que serán investigados?

Se trata de Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’.

La compulsa de copias se produjo luego de que María Claudia Tarazona denunciara la presunta participación de excongresistas de Comunes en la planeación y ejecución del magnicidio.

El martes 20 de octubre, la Fiscalía remitió la compulsa al alto tribunal.

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¿Qué entregó María Claudia Tarazona?

El pasado 3 de septiembre, la viuda de Miguel Uribe Turbay envió un correo electrónico con información que, según indicó, le habría suministrado una persona cuya identidad se desconoce por ahora. De acuerdo con esos datos, dicha persona le habría narrado cómo se habría planeado el magnicidio.

En el correo electrónico se adjuntaron varios chats que le llegaron a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático.

Sin embargo, a principios de octubre, Tarazona entregó físicamente esa información a la Fiscalía.

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Este medio conoció que, a raíz de esta entrega, se ordenaron varias actividades de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad del correo electrónico, los chats y la información contenida en ellos.

Estas labores están a cargo de los investigadores del Grupo de Tareas Especiales, conformado por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tras el atentado ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

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De esta manera, la Fiscalía le respondió al ministro de Justicia, Iván Cancino, quien solicitó profundizar y avanzar en la investigación por el crimen.

En el documento, la Fiscalía respondió que la macroinvestigación no solo se centra en la individualización de los autores materiales del magnicidio, sino que también contempla varias líneas de investigación para establecer la identidad de todos los responsables.

“En el marco de sus competencias y con la debida reserva para preservar la investigación, la Fiscalía General de la Nación incorpora y trabaja sobre la información aportada por la señora María Claudia Tarazona”, expresó la Fiscalía.

Así va la macroinvestigación por el crimen

En un año y cuatro meses de investigación por el atentado, la Fiscalía ha logrado vincular formalmente al proceso a 16 personas.

De ellas, ocho han sido condenadas, mientras que un adolescente señalado de disparar contra la víctima fue sancionado. Además, continúan vigentes varias órdenes de captura contra los jefes de la Segunda Marquetalia.