Aumento de salario mínimo 2027 no debería superar el 9%: Fenalco en Asocajas

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo desde el Congreso de Asocajas en Cartagena que el aumento al salario mínimo para el año 2027 no debería superar, según la inflación, más allá del 9%.

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Durante un conversatorio moderado por el director de Comunicaciones de Prisa Media, Gustavo Gómez, el dirigente gremial recordó que en la última negociación con el Gobierno Petro se levantaron de la mesa, tras considerar exagerada y con intereses políticos la cifra propuesta.

“La inflación producto del incremento del 23% al salario mínimo está en los niveles que está, y aquí el Banco de la República ha hecho una tarea importante que nosotros hemos reconocido. Tenemos que regresar a un salario que para el Gobierno políticamente es costoso, pero para las empresas, los ciudadanos y los mismos trabajadores va a ser importante”, dijo Cabal.

La palabra del comerciante contrasta con la propuesta que estudian los sindicatos con un alza que incluso, superaría el 30%.