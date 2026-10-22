Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 22 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa extranjera es utilizada de forma habitual, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este jueves 22 de octubre de 2026.

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Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 22 de octubre se ubicará en 884,74 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 21 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene un movimiento decreciente frente al dólar estadounidense.

La entidad, aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este jueves:

Euro (EUR): 993,21 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 132,54 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,83 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,80 bolívares (VES).

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Banco Venezuela

El BCV da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 888,59 // Venta: 948,36

Banco Mercantil:

Compra: 927,57 // Venta: 949,38

BBVA Provincial:

Compra: 883,70 // Venta: 966,23

Banco Exterior:

Compra: 998,31 // Venta: 1010,00

Banesco:

Compra: 923,23 // Venta: 964,91

Otras instituciones:

Compra: 954,48 // Venta: 978,22

Estas tasas corresponden a los valores ponderados publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 112,45 dólares, lo que representa un crecimiento del 3,34% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 112,67 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 109,82 dólares.

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SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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