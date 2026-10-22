María Corina Machado anunció protesta este jueves en Venezuela para exigir elecciones: hora y lugar

AME9799. CARACAS (VENEZUELA), 09/01/2025.- La líder antichavista María Corina Machado pronuncia un discurso este jueves, en una manifestación en Caracas (Venezuela). Machado expresó, cuando salió de la clandestinidad para participar en una protesta en Caracas, que Venezuela "superó el miedo" al estar en las calles para -aseguró- defender el reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo comicial. EFE/ Miguel Gutiérrez / MIGUEL GUTIERREZ ( EFE )

La líder opositora venezolana María Corina Machado y su partido Vente Venezuela (VV) convocaron una nueva movilización para este jueves 22 de octubre de 2026 para exigir la fecha de las elecciones presidenciales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Nobel de Paz 2025 dio nuevos detalles de la movilización que se llevará a cabo a las 4:00 p. m. (hora local), en Caracas y en todas las ciudades del país.

“Ve con tus hijos, lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre, que el mundo entero lo vea: ‘esto es lo que hay’”, señaló Machado.

Según indicó la opositora, el fin de esta nueva jornada es exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027. “Miren dónde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron: ‘Esto es lo que hay, calátela (aguanta)’, (...). ¿Maduro estaría enfrentando la justicia? ¿Estaríamos nuevamente hoy en las calles? Por eso, cuando te digan: ‘esto es lo que hay’, nosotros contestamos: ‘sí, esto es lo que hay, un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo este jueves 22 de octubre”, añadió.

¿Dónde será la protesta?

De acuerdo con el llamado de Vente Venezuela, la movilización se llevará a cabo principalmente en Caracas, mientras que en el resto del país se realizarán actos en simultáneo en las principales ciudades de cada estado.

Caracas: el punto de concentración será en: Plaza Venezuela, frente a la Torre Polar.

La movilización también será para exigir el regreso de Machado, quien salió de Venezuela en diciembre de 2025.

“Nos movilizamos por: el regreso de María Corina Machado; libertad plena para los presos políticos; cronograma electoral y elección presidencial en 2027″, expresaron desde VV.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, en enero de este año, Venezuela atraviesa una transición bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, están presos en Nueva York, donde están siendo acusados de conspiración para cometer actos como simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos en Venezuela, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Desde su captura el 3 de enero en Caracas en una incursión militar estadounidense, la pareja está detenida en Nueva York, donde ya fue inculpada de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Maduro y Flores se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn. Su juicio por narcotráfico y posesión de armas de fuego debe comenzar el 1 de junio de 2027. Hasta ahora, ambos se han declarado no culpables.

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