Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 oct 2026 Actualizado 16:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Fiscalía compulsa copias para investigar a excongresistas de Comunes por magnicidio de Miguel Uribe

Añadir Caracol Radio en Google

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen las presuntas responsabilidades de aforados (congresistas) que podrían estar relacionados con el magnicidio de Miguel Uribe.

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado