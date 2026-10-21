Fiscalía compulsa copias para investigar a excongresistas de Comunes por magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen las presuntas responsabilidades de aforados (congresistas) que podrían estar relacionados con el magnicidio de Miguel Uribe.

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