Fiscalía compulsa copias para investigar a excongresistas de Comunes por magnicidio de Miguel Uribe
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen las presuntas responsabilidades de aforados (congresistas) que podrían estar relacionados con el magnicidio de Miguel Uribe.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...