Eva Ferrer comparece ante la Fiscalía contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer comparece virtualmente desde España a la declaración juramentada que la citó la Fiscalía dentro de la indagación que se adelanta contra la exesposa del expresidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer.

La diligencia cuenta con el acompañamiento de su abogado defensor, Jhony Batalla.

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Según confirmó el abogado, durante la diligencia su representada entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer, con quien mantuvo una amistad.

El abogado también señaló que Ferrer no solo se ratificará en lo que ya afirmó sobre los presuntos delitos transnacionales que habría cometido la exesposa de Petro, sino que, además, entregará detalles, aparentemente, inéditos que podrían ampliar la indagación.

Esta indagación está relacionada con los audios revelados el primero de agosto, en los que la española mencionaba presuntos hechos irregulares en el Gobierno pasado.