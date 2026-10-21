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21 oct 2026 Actualizado 15:12

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Justicia

Eva Ferrer comparece ante la Fiscalía contra Verónica Alcocer

Es la primera vez que la española comparece ante la Fiscalía.

Verónica Alcocer se verá con Eva Ferrer en conciliación; exasesora reclama 48.000 euros.

Verónica Alcocer se verá con Eva Ferrer en conciliación; exasesora reclama 48.000 euros.

Verónica Alcocer se verá con Eva Ferrer en conciliación; exasesora reclama 48.000 euros.
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Eva Ferrer comparece virtualmente desde España a la declaración juramentada que la citó la Fiscalía dentro de la indagación que se adelanta contra la exesposa del expresidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer.

La diligencia cuenta con el acompañamiento de su abogado defensor, Jhony Batalla.

Puede leer: Exmindefensa explicó protocolos en aviones tras denuncias de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

Según confirmó el abogado, durante la diligencia su representada entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer, con quien mantuvo una amistad.

El abogado también señaló que Ferrer no solo se ratificará en lo que ya afirmó sobre los presuntos delitos transnacionales que habría cometido la exesposa de Petro, sino que, además, entregará detalles, aparentemente, inéditos que podrían ampliar la indagación.

Esta indagación está relacionada con los audios revelados el primero de agosto, en los que la española mencionaba presuntos hechos irregulares en el Gobierno pasado.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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