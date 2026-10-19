Exmindefensa explicó protocolos en aviones tras denuncias de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

Pedro Sanchez, ministro de Defensa, manifestó que otra de las preocupaciones de la cartera es la desinformación, que en su opinión representa un riesgo para la fuerza pública y afecta la tranquilidad de la población. | Foto: Prisa Media Colombia

El exministro de Defensa, general Pedro Sánchez, se pronunció en entrevista con Caracol Radio sobre las denuncias de Eva Ferrer relacionadas con presuntos traslados de armas, droga y dinero en vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), durante desplazamientos de la entonces primera dama, Verónica Alcocer.

Sánchez calificó los señalamientos como graves y pidió que sean investigados a profundidad.

“Esas declaraciones son supremamente graves, de unos supuestos hechos que ocurrieron hace unos cuatro años ya casi, y que debe ser investigado a profundidad”, afirmó el exministro, quien señaló que para la época mencionada el ministro de Defensa era Iván Velásquez. Agregó: “Nadie, nadie está por encima de la ley, pero tampoco nadie puede ser condenado por unas declaraciones sin el debido proceso”.

Sánchez explicó que, según los protocolos que conoció durante su paso por el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), a través de Casa Militar y la agencia encargada de la protección presidencial, administra los recursos destinados al transporte del presidente y de la primera dama. Indicó que la responsabilidad de la FAC consiste en garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, mientras que la definición de quiénes y qué elementos se transportan corresponde a las dependencias de la Presidencia.

“Lo que le puedo decir del transporte que se hace para la figura presidencial es que el DAPRE, a través de la Casa Militar y la agencia de protección presidencial, administran unos recursos para movilizar a la figura presidencial, ya sean aeronaves, vehículos”, explicó.

El exministro detalló que, cuando se programa un vuelo presidencial, la Fuerza Aérea realiza una inspección de la aeronave antes de entregarla a Casa Militar y a la agencia de protección presidencial, que asumen su custodia. “Inmediatamente la Fuerza Aérea activa un protocolo y dentro de esos protocolos es hacerle una inspección exhaustiva y entregarle la aeronave a Casa Militar y a la agencia de protección presidencial”, señaló.

Sánchez pidió que Eva Ferrer presente las pruebas de sus denuncias ante las autoridades: “Pues que las presente lo antes posible la señora Ferrer”.