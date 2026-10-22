Presupuesto ya costó un ministro, Ordoñez es un hombre intachable moralmente: exmagistrado Arrubla

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, se refirió en 6AM W de Caracol Radio a la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior y la salida de Rodrigo Lara.

Arrubla aseguró que conoce a Ordóñez de tiempo atrás, cuando coincidieron él en el Consejo de Estado y Arrubla en la Corte Suprema. Lo describió como un hombre de experiencia en las altas cortes y en la Procuraduría, donde fue dos veces procurador en periodos continuos, y con experiencia internacional como embajador ante la OEA.“Creo que es una persona con sobradas aptitudes para el ejercicio de ese cargo”, afirmó.

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