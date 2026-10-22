Bombardeo en Cauca deja nueve muertos del ELN; alias ‘Marcos Pacífico’ estaría entre los abatidos

En la mañana de este jueves, las Fuerzas Militares llevaron a cabo un bombardeo de el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en zona rural de El Tambo, del departamento del Cauca.

El bombardeo fue confirmado por el presidente Abelardo De La Espriella, en medio de un evento en Pereira, donde informó que el bombardeo dejó nueve integrantes de ese grupo guerrillero muertos, y según información preliminar, entre los abatidos estaría alias ‘Marcos Pacífico’. Sin embargo, su identidad está pendiente de confirmación decadactilar.

¿Quién es ‘Marcos Pacífico’?

Este hombre, era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del frente José María Becerra y el responsable de dirigir tres frentes que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Alias “Marcos Pacífico”, estaba vinculado con secuestros, atentados y ataques contra la Fuerza Pública en Cali y Buenaventura. Además se le atribuye haber impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022.

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