Fuertes lluvias provocaron emergencias en 18 barrios de Riohacha, en La Guajira

Emergencias en Riohacha y municipios de La Guajira. Foto: Gobernación de La Guajira.

Las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas este martes, 13 de octubre provocaron graves afectaciones en 18 barrios en Riohacha. Además, hubo fallas en el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad.

“Una situación que requiere seguimiento por parte de las entidades competentes para determinar las afectaciones y las acciones correspondientes”, indicó la Gobernación de La Guajira.

¿Cuáles barrios resultaron afectados en Riohacha?

Según el reporte entregado por las autoridades, los barrios afectados en Riohacha son: Camilo Torres, María Eugenia, Villa de Campo Alegre, El Prado, Los Deseos, Nuevo Horizonte, Caribe, Nazareth, Aeropuerto, Las Tunas, Matajuna, Comunitario, 15 de Mayo, Los Nogales, San Judas, Nuevo Milenio, Villa Keiner y La Cachaca.

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Emergencias en otros municipios de La Guajira

La Gobernación de La Guajira indicó que se presentaron inundaciones por las fuertes lluvias en los municipios de Uribia y Dibulla, por lo que se reiteró el llamado a las alcaldías y organismos de socorro para fortalecer el reporte de novedades, verificar las condiciones de las comunidades y mantener activa la coordinación institucional.

“De acuerdo con el Reporte Situacional No. 1, con corte al 13 de octubre de 2026, se reportan 4.750 personas afectadas, correspondientes a 950 familias, y 950 viviendas averiadas. Hasta el momento, no se registran personas fallecidas, desaparecidas ni lesionadas, según la información consolidada en el reporte preliminar”, indicó la Gobernación.