Envían carrotanques tras más de 48 horas sin agua en barrios de Barranquilla y Soledad

ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA SEQUÍA AME3661. GUATACA (COLOMBIA), 30/03/2024.- Fotografía de una manguera llenando un tanque con agua potable suministrada por un carrotanque, el 27 de marzo de 2024, en la población de Gautaca, corregimiento del municipio de Santa Cruz de Mompox (Colombia). En Guataca, un caserío del departamento colombiano de Bolívar, de calles tórridas y polvorientas, rodeado por una gran riqueza hídrica, no hay agua potable para consumo por una prolongada sequía que obliga a su gente a abastecerse en un arroyo que está prácticamente seco y cubierto por la maleza. EFE/Ricardo Maldonado Rozo / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

Más de 48 horas sin servicio de agua potable completaban familias de seis barrios de Soledad y del barrio Simón Bolívar, en Barranquilla, debido a los trabajos de reparación de una fuga en una tubería de conducción de 24 pulgadas, ubicada en la calle 19 con carrera 7B.

Ante la prolongada suspensión del suministro, la empresa Triple A anunció que está abasteciendo de agua potable a los sectores afectados mediante carrotanques, con el propósito de atender las necesidades de las familias mientras avanzan las labores para restablecer el servicio.

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De acuerdo con el último reporte de la compañía, divulgado en la noche del miércoles 21 de octubre, el equipo técnico adelantaba la instalación del último tramo de la tubería para realizar el cierre definitivo de la reparación.

Posteriormente, se ejecutarían los trabajos de relleno y fundida del concreto de anclaje, necesarios para garantizar la estabilidad de la estructura, teniendo en cuenta las condiciones del terreno.

Triple A indicó que, si las labores avanzaban según lo previsto, la normalización del servicio comenzaría hacia las 7:00 de la noche. Sin embargo, los afectados continúan reportando la ausencia del servicio.

La empresa informó que el restablecimiento se realizaría de manera gradual, una vez se cumplieran las condiciones técnicas necesarias para poner nuevamente en operación el sistema.