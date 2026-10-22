Rafael Dudamel pidió perdón públicamente a Llaneros: “Quiero excusarme, nunca irrespeto al rival”

Deportivo Cali está teniendo el mejor semestre de los últimos años, pues no clasifica a cuadrangulares desde el Clausura del 2023. Además, pasó por unos años en los que estuvo cercano a la zona del descenso y gracias a su buena campaña se alejó la parte de peligro.

El conjunto Azucarero venció a Llaneros en un juego aplazado por la fecha 7 del campeonato y con esto llegó a 29 unidades, quedando muy cerca de clasificar a la fase definitiva del certamen. Asimismo, acumularon 9 victorias consecutivas desde el pequeño bache que tuvieron y que incluso puso en duda la continuidad de Rafael Dudamel al frente del equipo.

Palabras de Rafael Dudamel en rueda de prensa

El técnico venezolano inició pidiendo disculpas a Llaneros por una acción sobre el final del partido en la que quiso impedir una reanudación. “Quiero excusarme con toda la afición, con los dirigentes, con cuerpo técnico y también con los jugadores de del equipo de Llaneros por ese último episodio de al término del partido no acostumbro”, dijo.

“No lo hago nunca de irrespetar a los a los rivales verbalmente. Comprendo totalmente y manifiesto mis excusas a cada uno de los jugadores del Club Llaneros, que en al ver a Caldera y a Johan Martínez caídos, hice como un amague para evitar una reanudación rápida y entiendo que esto le molestó al jugador de Llaneros y quiero expresar mis más sinceras disculpas a ellos, pero que nuestra característica siempre es de absoluto respeto hacia nuestros rivales”, agregó.

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Asimismo, se refirió a la evolución que ha tenido el equipo en los últimos partidos. “El equipo ha venido ya hace muchas fechas atrás en un franco crecimiento, en una evolución futbolística y grupal en la que nos permite también fluir mucho en el juego. Es un equipo que sufrió muchos cambios del semestre pasado a este y esa construcción y consolidación de equipo se ha ido consolidando, fortaleciendo a medida de que hemos ido compitiendo; ganando, perdiendo, empatando, viviendo las suficientes experiencias que te llevan a ser un equipo consolidado y hoy estamos disfrutando de todo ese proceso que hemos vivido”, comentó.

Por su parte, aseguró que se debe naturalizar cuando algún partido no se puede ganar o incluso cuando se entra en un pequeño bache.

“Es normal, como yo digo siempre a mis jugadores, hay que naturalizar el perder un partido, el empatar dos, no normalizarlo, pero sí naturalizarlo. En algún momento le llamaron momento de crisis, eh, o bache, eh, y salimos con mucho carácter, con mucha naturalidad de ello, porque el equipo tenía ha tenido muy claros siempre los objetivos. Y eso es lo que nos ha llevado hoy a venir a una plaza gravísima, en donde muchos no han eh ni siquiera sumado un punto. Ha sido este el fortín del equipo local y nos vamos con un resultado que para nosotros tiene un valor muy importante”, explicó.

Mensaje a la afición del Deportivo Cali

Entretanto, le dejó un mensaje a la hinchada, que se ha ido fortaleciendo nuevamente en torno al equipo, luego de momentos complicados que han pasado

“Darle las gracias. Nos han hecho sentir como si estuviésemos en condición de locales. Ha sido muy lindo el acompañamiento de la gente hoy día laboral. No solamente los que hacen vida aquí en Villavicencio, sino los que han venido de diferentes partes del país, desde Cali”, manifestó.

“Han renovado la pasión, han renovado la ilusión y el ver tanta gente siguiéndoles nos llena de mucha felicidad porque todo ese esfuerzo se está viendo recompensado y me mantengo en que el equipo ha empezado una línea de crecimiento muy muy correcta. Les exijo todos los días como si no estuviésemos en la posición que estamos, porque sé que los cuadrangulares es a otra intensidad, es a otra adrenalina, es a otro nivel emocional y mi esfuerzo es llevarlos a jugar todo este tipo de partidos como si ya estuviésemos”, concluyó.