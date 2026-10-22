Video: Miguel Ángel Borja le marcó a Camilo Vargas en goleada del América sobre el Atlas

Miguel Ángel Borja acumula cinco goles en cinco compromisos con el América. (Photo by Emiliano Morales/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

Miguel Ángel Borja fue el encargado de abrir la goleada del América 2-5 sobre el Atlas, en juego por la fecha 13 de la fase regular de la Liga MX. El cordobés fue verdugo de su compatriota Camilo Vargas.

A los 26 minutos del encuentro, Borja definió de pierna derecha tras una asistencia desde la banda izquierda de Brian Rodríguez, acomodando la pelota en el poste de la mano izquierda del arquero Vargas.

Borja estuvo en el terreno de juego durante 68 minutos, abandonando la cancha por Henry Martin, gran figura del equipo. Con esta anotación, el cordobés mantiene su promedio de un gol por partido con las Águilas, sumando cinco anotaciones en cinco compromisos.

¿Quiénes hicieron los otros goles del partido?

Los otros tantos del América fueron convertidos por Erick Sánchez (28′), Brian Rodríguez (58′), Alejandro Zendejas (63′) y Kevin Álvarez (79′). Por Atlas descontaron Luís Esteves (73′) y Ryan Mmaee (78′).

El portero Camilo Vargas no tuvo responsabilidad en ninguno de los cinco tantos que recibió, viéndose, por el contrario, por varios momentos sin el soporte de sus zagueros.

Con un partido menos, América lidera con 27 puntos la Liga MX, producto de ocho triunfos, tres empates y una derrota. Atlas, por su parte, es sexto en el campeonato con 21 unidades.