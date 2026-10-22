Daniel Torres, crítico con El Campín: “Teníamos una de las mejores gramas, hoy es de las peores”

Santa Fe regresó a El Campín luego de un mes de su último partido en este escenario, que fue contra Deportivo Cali el 22 de septiembre. Desde entonces, por calendario había oficiado en calidad de visitante y el partido de octavos de final de la Copa Colombia ante Fortaleza lo disputaron en el Estadio Municipal de Mosquera.

El encuentro contra Jaguares, que estaba aplazado por la fecha 7 del campeonato, estaba programado para el jueves 15 de octubre, pero por las pésimas condiciones del terreno de juego de El Campín, se postergó una semana más. Finalmente se jugó este miércoles 21 de octubre y dejó el triunfo 2-1 del Cardenal.

Daniel Torres, crítico con la grama de El Campín

En la rueda de prensa, Torres se refirió al estado de la grama del estadio, criticando con dureza el hecho de pasar a ser una de las mejores, a ser de las peores, pero espera que eso cambie.

“Solo decir que el creo que el último partido que habíamos jugado había sido Cali, ¿cierto? Hasta ese momento teníamos quizás la mejor grama de Colombia, espectacular, eso hay que reconocerlo. Hoy puede ser que tenemos de las peores, es algo que es claro”, dijo al respecto.

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“En ese momento una grama que no tenía ningún cuestionamiento y hoy en día no es así, es algo que es la realidad y a lo que nos sometemos y sujetamos, porque no tenemos de otra opción, ¿no? Y a partir de ahí pues es difícil igual ser precavido, al fin y al cabo son acciones que tomas decisiones, ver cómo pisas, cómo giras, es difícil, pero bueno, hoy pues desafortunadamente Mafla se nos lesiona, pero creo que es más por la forma en que en que cae. Esperemos Dios mediante no lo suframos por el estado de la cancha y que pueda mejorar también ese estado", agregó

El volante de 36 años llegó a los 400 partidos con Santa Fe, club con el que ha ganado 3 Ligas, 3 Superligas y 1 Copa Colombia. En rueda de prensa, también se refirió a cómo vivió este emotivo momento.

“Contento por el momento. También el poder terminar con una victoria yo creo que aún mejor redondea el poder recibir ese reconocimiento también por parte de la institución, de la gente. Y lo he dicho que han sido oportunidades que me ha dado el club, 400 en 401 el día de hoy y bueno, muy muy honrado por ello. Disfrutándolo y aprovechando cada una de ellas. Las que me puedan quedar en en mi carrera y esperemos que sean muchas más y también que llegue acompañado obviamente de títulos y de victorias como como el día de hoy”, mencionó al respecto.

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¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

El equipo rojo de la capital volverá a ser local en un partido complicado ante Bucaramanga, que marcha invicto y busca sellar su clasificación. Este encuentro tendrá lugar el lunes 26 de octubre desde las 8:05 p.m.