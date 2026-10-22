Alcalde de Medellín recibirá reconocimiento en Estados Unidos por el programa “Parceros”

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, recibirá esta noche un reconocimiento internacional por el trabajo que ha adelantado contra el crimen en la capital antioqueña y el impacto que tienen la estrategias que aplica el gobierno de esta parte del país en la juventud para reducir la violencia.

El mandatario distrital recibirá el Distinguished Leadership for the Americas Award, otorgado por el Inter American Dialogue.

Instituto de pensamiento

El Inter American Dialogue es un centro de pensamiento con sede en la capital de los Estados Unidos, que fue fundado en 1982 y que se enfoca en el análisis, del intercambio y la formulación de políticas púbicas en el hemisferio occidental.

Esta entidad promueve la gobernanza democrática, la prosperidad compartida, la inclusión social y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe y en él se congregan más de 100 líderes distinguidos de la política, los negocios, la academia y los medios de comunicación del continente.

Este centro de pensamiento busca conectar a los tomadores de decisiones de los sectores públicos y privados con las propuesta prácticas y debates de la política pública.

Distinguished Leadership for the Americas Award

El Premio al Liderazgo Distinguido por las Américas, es el máximo reconocimiento anual que otorga el Inter-American Dialogue.

Durante la ceremonia prevista para las 7 de esta noche se honrará el trabajo de líderes de los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil.

El premio resalta a entidades o personalidades que aportan a impulsar la gobernanza democrática, la equidad social, la inclusión y la prosperidad compartida en América Latina y el Caribe.

El reconocimiento para Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recibirá el Premio al Liderazgo Distinguido para las Américas en la categoría de “Oportunidades para la Juventud” y “Reducción del Crimen”.

Esta gala tendrá como escenario la sede la Organización de los Estados Americanos en Washington, DC.

Sobre las razones del reconocimiento, desde el Inter American Dialogue explicaron que el mandatario distrital ha impulsado un enfoque integral de la seguridad pública, “que combina la aplicación efectiva de la ley con oportunidades económicas y sociales para jóvenes vulnerables al reclutamiento por parte de grupos criminales”.

Programa Parceros

Parceros es la estrategia que tiene la Alcaldía de Medellín para jóvenes en situación re riesgo y vulnerables, la cual les entrega oportunidades de educación, empleo, el desarrollo de habilidades y la participación comunitaria.

Rebecca Bill Chavez, presidenta y directora ejecutiva del Diálogo Interamericano explicó que “la experiencia de Medellín demuestra que las respuestas eficaces al crimen y la violencia requieren más que solo la aplicación de la ley. Al combinar la aplicación de la ley con vías significativas hacia la educación, el empleo y el apoyo social para los jóvenes, Parceros ha demostrado que los programas de prevención bien diseñados pueden fortalecer la seguridad y fomentar comunidades prósperas”.

Cifras contra la criminalidad

Desde la organización destacaron la significativa reducción de tasa de homicidios en la ciudad, donde en el año 2025 descendió a 11,7 por cada 100 000 habitantes, su nivel más bajo en 40 años.

El Diálogo Interamericano “fomenta la resiliencia democrática, la prosperidad compartida, la inclusión social y el desarrollo sostenible en toda América”, indicaron desde la entidad.