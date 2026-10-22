Nacieron en Medellín cuatrillizos idénticos: sería el primer caso registrado en Colombia

Caucasia, Antioquia

Una pareja de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, celebró el nacimiento de sus cuatrillizos este miércoles 21 de octubre.

Los recién nacidos, llamados Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, son cuatrillizos monocigóticos, lo que significa que se habrían desarrollado a partir de un único óvulo fecundado que posteriormente se dividió para dar origen a cuatro embriones.

La madre comenzó su trabajo de parto cerca del mediodía y, alrededor de las 4:00 p.m., nacieron los cuatro hermanos en la Clínica del Prado, ubicada en el oriente de la capital antioqueña.

La familia había llegado a Medellín con el propósito de recibir acompañamiento médico especializado y preparar el nacimiento de los bebés, pues era un embarazo de alto riesgo, por lo que el equipo médico debía evaluar las condiciones de la gestación y determinar el procedimiento más adecuado y proteger tanto a la madre como a sus cuatro hijos.

Nacimiento histórico para Colombia

Aunque en el país se han presentado otros nacimientos de cuatrillizos, la particularidad de este caso estaría relacionada con su posible origen monocigótico.

A diferencia de otros embarazos múltiples, en los que varios óvulos son fecundados de manera independiente, los cuatrillizos monocigóticos provienen de un solo óvulo fecundado que da origen a cuatro embriones genéticamente prácticamente idénticos. Este tipo de embarazos se llegarían a dar con una frecuencia de uno por cada 10 a 15 millones de embarazos

Según la información divulgada sobre el parto, no se conocen antecedentes documentados en Colombia de un caso de cuatrillizos monocigóticos, por lo que este sería un nacimiento histórico en el país.