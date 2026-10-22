Fenalco Antioquia reconoció la labor de las empresas y comerciantes en La Noche de los Mejores

El Grupo Empresarial Crystal recibió el máximo reconocimiento de la Noche de los Mejores 2026 de Fenalco Antioquia, el Mercurio de Oro..

Medellín

Se cumplió en Medellín la edición número 54 de La Noche de los Mejores, que reconoce el trabajo de aquellos que construyen empresa, generan empleo y contribuyen al desarrollo económico y social de Antioquia y el país.

Durante la ceremonia, Fenalco Antioquia entregó reconocimientos en siete categorías empresariales y comerciales, además de distinguir al Tendero Líder y otorgar su máxima distinción, el Mercurio de Oro.

Objetivo del reconocimiento

La directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, destacó el propósito de la gala y el reconocimiento a quienes han dedicado su vida al comercio y a la actividad empresarial.

Felicitó a los ganadores, a quienes les indicó que “este es un reconocimiento que se merecen por todo su trabajo y por el amor a nuestra tierra, que se expresa a través de un sector privado activo, que propone y genera valor”.

Durante la ceremonia les expresó a los galardonados que “este reconocimiento sea también para ustedes como líderes empresariales, para sus equipos de trabajo y, por supuesto, para sus familias”.

Los ganadores

El Grupo Empresarial Crystal, que está detrás de marcas como Gef, Punto Blanco y Baby Fresh, recibió el máximo reconocimiento de la Noche de los Mejores, el Mercurio de Oro.

Este grupo empresarial tiene cerca de 300 tiendas en Latinoamérica y alrededor de 6.000 colaboradores.

El presidente de este grupo empresarial, Luis Fernando Restrepo, destacó el papel del gremio en la representación de las empresas y la defensa de sus intereses.

Dijo que “Fenalco Antioquia le da orden al mercado, y eso es muy importante. Uno siente que lo defienden y que está bien representado, tanto por Fenalco Antioquia como por Fenalco Nacional. Me parece que es un gremio que aporta orden y tiene futuro”.

Los otros destacados

Como Comerciante Distinguido, el galardón fue entregado a Irma González de Muñoz, gerente del Centro Comercial Puerta del Norte.

En la categoría Lealtad Comercial, le otorgaron el reconocimiento a Peláez Hermanos, una empresa que desde 1927 trabaja en el mercado de la reposición de autopartes.

La Gratitud Perenne fue para la Corporación de Damas Voluntarias del Hospital General de Medellín, una entidad civil sin ánimo de lucro y de beneficio social, que nació en este centro asistencial de la capital antioqueña.

BOSI, una reconocida marca multinacional de calzado y marroquinería en cuero, fundada en Medellín en 1975, fue reconocida en la categoría Trayectoria Empresarial.

Domiciliarios Unidos, liderada por Iván Darío Serna Urrea, fue la empresa ganadora en la categoría de Innovación y Emprendimiento.

Para la categoría denominada “A las Regiones”, fueron nominados el Centro Comercial San Nicolás y Quick Learning, pero la ganadora fue la Corporación Rosalba Zapata Cardona, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2008 en la región de Urabá, impulsada por los trabajadores de bananeras.

Otros homenajes

La ceremonia homenajeó a Carlos Mario Giraldo Moreno, exgerente del Grupo Éxito, y a la exdirectora del periódico El Colombiano, Luz María Sierra.

Tendero líder

Esta versión de La Noche de los Mejores también reconoció el trabajo de Andrés Felipe Restrepo, propietario del Granero Kamila, como el Tendero Líder 2026.

Este establecimiento es un minimercado tradicional ubicado en el barrio Florencia, al noroccidente de Medellín.