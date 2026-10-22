Con yoga, arte y orientación psicosocial, Medellín celebra el Festival de la Salud Mental 2026

Medellín

La Alcaldía de Medellín llevará a cabo el Festival de Salud Mental, un evento diseñado para fomentar el bienestar emocional, afianzar los lazos familiares y brindar herramientas prácticas para el autocuidado. La iniciativa forma parte de las más de 100 experiencias gratuitas programadas durante todo octubre dentro del marco del Mes de la Salud Mental.

El festival contará con una oferta diversa dirigida a niños, jóvenes y adultos, que incluye sesiones de yoga, música, arte, talleres interactivos y recreación. Asimismo, se habilitarán espacios de conversación y orientación psicosocial, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre el manejo de las emociones y la creación de entornos seguros.

Programación, fecha y canales de atención ciudadana

La jornada se desarrollará este sábado 24 de octubre, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la sede de Mova (carrera 53 # 73-115, barrio Aranjuez). La entrada es completamente libre para toda la comunidad interesada en participar.

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Para conocer la agenda detallada de las actividades de este mes, la alcaldía dispuso el portal Programación Mes de la Salud Mental. Además, se recuerda que la Línea Amiga presta atención psicosocial gratuita 24/7 a través del número 106 o la línea fija 604 444 4448.