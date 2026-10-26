“Queríamos dar tiempo a explorar un poco más de nosotros”, Israel Romero, vocalista del Binomio

En los micrófonos de Dos Puntos estuvo el cantante del Binomio de Oro, Israel David Romero.

¿Qué dijo sobre el reciente accidente de Kbeto Zuleta?

Israel dijo unas palabras respecto a la noticia del accidente de la banda de Kbeto Zuleta este domingo en Bosconia, César:

“Bueno, el día de hoy nos despertamos con esta triste noticia, que a todos nos tiene muy confundidos, muy conmovidos, ya que estos colegas que han sufrido este lamentable hecho, ejerciendo lo que nosotros, la misma profesión que nosotros ejercemos,nos tiene muy tristes. Sobre todo por las personas involucradas que son músicos, amigos, allegados a nosotros”, expresó.

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¿Qué es Kbeto para Israel?

Comentando que “Kbeto Zuleta es como si fuese hermanito mío también, yo he tenido la oportunidad de compartir con él, pertenece a la dinastía Zuleta, y para nosotros es una dinastía hermana, yo lo veo a él prácticamente como un primo mío, de hecho a su papá, a Poncho Zuleta yo lo llamo tío, con mucho cariño por lo mismo”.

“Y así nos sentimos todos en el Binomio de Oro, hicimos una oración y todo por todos los afectados, y desde aquí le enviamos a las familias de todos los afectados, de todas las personas que han sido afectadas por este lamentable hecho, le enviamos un fuerte abrazo, lleno de mucha fortaleza, de mucha resignación, pero sobre todo de mucha esperanza”, dijo.

“Vamos que vamos” (Nuevo álbum)

Respecto al nuvo trabajo discográfico de la agrupación “Vamos que vamos” confesó que “Nosotros estuvimos todos estos años sin sacar un álbum musical, precisamente porque queríamos como quizás dar tiempo a explorar un poco más dentro de nosotros, pero tú sabes que a veces las agrupaciones deben tomarse, quizás no en cuanto a trabajo, pero sí un break en cuanto a lo musical para llenarse más de nuevas tendencias, de actualizarse un poco, hacer una reingeniería, una reestructura, eso hemos hecho en esta ocasión”.

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“Duramos tanto tiempo sin sacar un álbum, este año decidimos sacar un álbum nuevo al mercado, que se titula ‘Vamos que vamos’, que viene siendo como una síntesis de lo que hemos estado viviendo los últimos años en el Binomio de Oro, es un álbum que tiene 17 canciones, en las 17 cada una tiene una personalidad diferente, pero conservando la misma esencia del Binomio de Oro de América, y vas a encontrar canciones muy actuales, muy nuevas, muy frescas, pero románticas como siempre ha caracterizado el Binomio de Oro”, agregó.

Gira por Europa

Por último, habló sobre las últimas presentaciones de su gira en Europa en las que “Hicimos un total de 12 presentaciones acá en Europa y sorprendentemente las 12 presentaciones fueron sold out consecutivos, que anteriormente no nos había sucedido”.

“Y estuvimos en recintos de gran importancia, aforos bien importantes, abarcando, por lo menos aquí en Madrid, que es donde me encuentro, estuvimos en la cubierta de Leganés, ante más de 15.000, 20.000 personas, y eso nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque quiere decir que estamos llevando el vallenato cada día más fuerte, a muchas más fronteras, cruzando muchas más fronteras, llevando el vallenato a otras latitudes del mundo que escuchen nuestra cultura, nuestra música colombiana, nuestro vallenato, y eso nos llena de mucho orgullo, finalizó.