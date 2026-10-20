“Sus vidas cambiaron”: abogado de surfista de 16 años tras captura en Puerto Colombia

Luego de la captura en Puerto Colombia del hombre denunciado por presuntos actos sexuales contra una surfista de 16 años, el abogado de la familia, Julio R. del Villar, se refirió a las afectaciones que “ha sufrido la adolescente desde que ocurrieron los hechos”.

El abogado explicó que la familia presentó la denuncia y entregó los elementos probatorios recopilados a la Fiscalía, que adelantó las actuaciones correspondientes para lograr la captura del señalado.

La menor dejó de practicar surf

Del Villar aseguró que la situación ha cambiado la cotidianidad de la adolescente, quien habría dejado de practicar su deporte, mientras sus padres también enfrentan amenazas.

“Las víctimas directas tampoco se alegran, pero sí en estas situaciones es un bálsamo para las víctimas, toda vez que son las que están cargando con esta problemática día y noche”, manifestó el abogado.

Piden celeridad en la investigación

Frente a los pasos judiciales que siguen, el representante legal indicó que se espera el desarrollo de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

“Espero que esta persona quede detenida mientras el proceso avanza”, afirmó Del Villar.

El estado jurídico del capturado será definida por las autoridades judiciales, mientras continúa el proceso correspondiente. El señalado conserva la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad penal.