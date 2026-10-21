Legalizan captura de hombre señalado de presuntos actos sexuales contra surfista en Puerto Colombia

Hombre capturado en Puerto Colombia señalado de presuntos actos sexuales con una surfista de 16 años. Foto: Policía Nacional.

En la tarde de este martes, 20 de octubre fue legalizado la captura de Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, quien es señalado de presuntos actos sexuales con una surfista de 16 años en el municipio de Puerto Colombia.

Más temprano, Álvarez Torres fue capturado en el norte de Barranquilla tras una orden de captura en su contra por los hechos que se habrían presentado el pasado 2 de octubre en horas de la mañana.

La investigación en contra de esta persona es liderada por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Atlántico de la Fiscalía.

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¿Cuál es la denuncia?

Según la denuncia en redes sociales, la menor de 15 años fue invitada por un adulto a ingresar a las oficinas del establecimiento luego de practicar surf en playas de Puerto Colombia. La adolescente, al parecer, estaría acompañado por otra de 12 años.

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Detalló que, dentro de la oficina, el adulto le habría hecho preguntas de índole sexual que le hizo sentir incómoda. Narró que pudo salir cuando la acompañante empezó a gritar en la zona administrativa.