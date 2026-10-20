Capturan en Puerto Colombia a hombre denunciado por presuntos actos sexuales contra una surfista

Un hombre fue capturado en Puerto Colombia tras ser denunciado por presuntos actos sexuales contra una menor de edad que practicaba surf en las playas de un establecimiento turístico. El señalado fue conducido a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para adelantar los procedimientos correspondientes ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información conocida, la adolescente, quien es deportista y se encontraba entrenando en el sector, habría sido tomada por el brazo por el hombre y conducida al interior de una oficina del lugar. Según las primeras versiones, el señalado tendría cierto grado de confianza con la menor, circunstancia que habría facilitado el acercamiento. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades.

Por su parte, el establecimiento turístico se pronunció mediante un comunicado en el que aclaró que el hombre señalado, aunque sería propietario del inmueble donde ocurrieron los hechos, no tiene vínculo con la operación ni con el establecimiento comercial. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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