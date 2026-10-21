San Victorino, la seguridad amenaza la temporada navideña

Elkin Huertas, concejal del Nuevo Liberalismo, habló en 6AM W sobre el video que presentó sobre ataques de grupos de cuatro y cinco delincuentes contra comerciantes, compradores y vehículos, a plena luz del día, en la glorieta de la carrera 10 con calle 6. De acuerdo con el cabildante la inseguridad esta “espantando ”a los clientes del centro de la ciudad.

“Los comerciantes en este momento se encuentran desesperados con la situación. Ya generamos, un espacio, el 4 de noviembre con la comunidad comerciante y con la Secretaría de seguridad, la alcaldía local de Santa Fe, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Seguridad sobre todo para analizar estrategias”, dijo el concejal.

El cabildante aseguró que se deben implementar estrategias urgentes, ya que en Bogotá no pueden existir sitios vetados por la delincuencia.

“No vemos soluciones, eso es algo impresionante. Ya la gente prefiere no pasar, no llegar al centro por esa vía, sino tratar de hacer maromas viales para el punto donde se mete, porque es que no hay, no no podemos pasar por ese. Eso no lo podemos permitir, no pueden haber sitios vedados en Bogotá”, concluyó.