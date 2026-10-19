Cortes de agua en Bogotá y Gachancipá del 19 al 22 de octubre de 2026: ¿Está su barrio?

De fondo: Imagen ilustrativa de una mujer abriendo un grifo para llenar un vaso de agua (Crédito: Getty Images)

Conozca los cortes de agua en barrios de Bogotá, programados durante la semana del 19 al 22 de octubre, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el lunes 19 de octubre de 2026

Localidad de Usaquén:

Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado y Colmédica Colina Campestre. De la calle 147A a la calle 153, entre la avenida carrera 45 y la carrera 58. Desde las 2:00 p. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Barrios en Bogotá y Gachancipá en Cundinamarca con cortes de agua el martes 20 de octubre de 2026

Localidad de Suba:

Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano. De la carrera 45 a la carrera 107, entre la calle 223 y la calle 242. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Usaquén:

Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental. De la carrera 7 a la carrera 14A, entre la calle 100 y la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Usme:

Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II y El Nuevo Portal II. De la avenida carrera 8 Este a la carrera 6A Este, entre la avenida calle 110 sur y la calle 97B sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa:

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

De la calle 55 sur a la calle 57 sur, entre la carrera 86 y la carrera 87C; de la calle 57 sur a la calle 58C sur, entre la carrera 84C y la carrera 87K Bis; de la calle 58C sur a la calle 66 sur, entre la carrera 82 y la carrera 88; de la calle 66 sur a la calle 70 sur, entre la carrera 86 y la carrera 87H; de la calle 62 sur a la calle 69B sur, entre la carrera 87C y la carrera 88C; y de la calle 69B sur a la calle 70 sur, entre la carrera 87K y la carrera 88C.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Gachancipá, Cundinamarca

Municipio de Gachancipá. Desde las 11:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

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Barrios en Bogotá y Soacha (Cundinamarca) con cortes de agua el miércoles 21 de octubre de 2026

Localidad de Usaquén:

Cedro Narváez y Cedro Golf. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 140 y la calle 147. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Chapinero:

Chapinero. De la calle 53 a la calle 72, entre la carrera 7 y la carrera 14. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Ciudad Bolívar:

Las Delicias. De la avenida calle 45A sur a la calle 40 sur, entre la avenida carrera 72 y la carrera 53. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz, Arabia, Bella Flor Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Naciones Unidas, Quiba Rural, Quiba Urbano, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y Quiba Bajo.

De la calle 65 sur a la calle 80A sur, entre la carrera 14A y la carrera 26. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo y correctivo.

Localidad de Kennedy:

Tocarema y Jacqueline. De la calle 43 sur a la calle 53 sur, entre la transversal 78H Bis y la carrera 77X. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidades de Los Mártires y Teusaquillo:

Samper Mendoza, Teusaquillo, Paloquemao, Armenia, San Luis, Quesada y Palermo. De la calle 15 a la calle 60, entre la carrera 13 y la carrera 18. Desde las 2:00 p. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 22 de octubre de 2026

Localidad de Tunjuelito:

San Benito, San Carlos, Tunjuelito y Abraham Lincoln. De la carrera 7 a la avenida carrera 19C, entre la diagonal 48 sur y la avenida calle 61 sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.

Localidad de Tunjuelito:

Samoré y Fátima. De la carrera 28 a la carrera 36, entre la avenida calle 44 sur y la calle 51B sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Bosa:

Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, TransMilenio y Villa Anny. De la avenida calle 43 sur a la calle 56 sur, entre la avenida carrera 86 y la avenida carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Santa Fe:

San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego, Serafina y San Luis Sur. De la avenida calle 6 a la avenida calle 1, entre la carrera 10 y la avenida carrera 14; y de la avenida calle 1 a la calle 63 sur, entre la carrera 8 y la carrera 12D. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

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