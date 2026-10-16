Más de 300 comerciantes formales afectados por el terremoto en Pereira reciben ayudas de $5 millones

Pereira

Después de las pérdidas ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto, 319 empresarios de Pereira comenzaron a recibir incentivos económicos de $5 millones para avanzar en la recuperación de sus negocios. La primera entrega, realizada por la Alcaldía, representa una inversión de $1.595 millones y busca ayudar a los establecimientos afectados a retomar sus actividades y sostener sus operaciones.

En esta primera fase se cuenta con un presupuesto de $2.400 millones para apoyar a 480 negocios, por lo que aún quedan 161 cupos pendientes de revisión y verificación. La segunda etapa dispone de otros $4.600 millones para beneficiar a 920 negocios adicionales, con la meta de alcanzar 1.400 beneficiarios y una inversión total proyectada de $7.000 millones.

Entre quienes ya recibieron el apoyo está Nadir Martínez, propietario de Gourmet Cafetero Sabores y Tradición y Entre Típicos, establecimientos que funcionaban en el centro comercial Pereira Plaza y que resultaron afectados por la emergencia. El empresario aseguró que perdió tanto su vivienda como sus restaurantes y destacó que el incentivo representa una oportunidad para continuar con su proyecto gastronómico.

“Agradecimientos al señor alcalde por este apoyo tan grande que nos da económicamente a todos los emprendedores, empresarios de la ciudad. Con este aporte vamos a seguir adelante con nuestros sueños, con nuestra locura gastronómica”, expresó Nadir Martínez, empresario pereirano.

Según la administración municipal, al programa se postularon 2.254 empresarios haciendo parte de la estrategia de recuperación económica de la ciudad, con acompañamiento de la Cámara de Comercio de Pereira.

“Es un alivio, es una ayuda para que ellos puedan salir adelante y podamos entre todos renacer con estos grandes empresarios”, aseguró la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad encargada, Lizeth Cantillo.

La administración busca que los recursos contribuyan a recuperar la capacidad productiva de los establecimientos y permitan que más empresarios afectados por el sismo vuelvan a generar ingresos y mantener sus negocios en funcionamiento.