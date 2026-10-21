Pereira participa hoy en el Simulacro Nacional de Emergencias

Pereira

Pereira se suma este miércoles 21 de octubre al Simulacro Nacional de Emergencias, una jornada que busca evaluar la capacidad de reacción de las organizaciones y la ciudadanía frente a una situación de riesgo, así como identificar posibles fallas en los procedimientos de evacuación, comunicación y atención.

Le interesa: Estudios técnicos definirán el futuro del edificio de la Gobernación de Risaralda tras el terremoto.

El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana y está dirigido a empresas, colegios, entidades y organizaciones comunitarias que se hayan inscrito para participar. De acuerdo con José Darío Moreno, coordinador de Reducción del Riesgo de Pereira, esta actividad permite revisar qué tan preparados están los diferentes sectores y qué aspectos deben fortalecerse para responder de manera oportuna ante una emergencia real.

“Con este ejercicio estamos buscando fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades ante eventos sísmicos como el que vivimos el pasado 10 de agosto”, expresó el coordinador de Reducción del Riesgo de Pereira.

Lea también: Más de 300 comerciantes formales afectados por el terremoto en Pereira reciben ayudas de $5 millones.

La jornada cobra especial importancia para la capital risaraldense, donde la prevención y la preparación son fundamentales para reducir los riesgos y proteger la vida. A través de este ejercicio, las autoridades buscan promover una mayor cultura de autoprotección y verificar que los planes de emergencia se puedan aplicar de manera efectiva cuando sea necesario.