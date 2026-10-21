El interés es buscar soluciones en pro de trabajadores: Comestibles La Rosa por contingencia laboral

Sigue la polémica que ha rodeado a la fábrica de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. El terremoto del pasado 10 de agosto que azotó a este departamento afectó no solo el personal humano de la región, sino también el empresarial, como el caso de la producción de la fábrica.

Afectaciones en fábrica de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. Foto: Caracol Radio. Ampliar Afectaciones en fábrica de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. Foto: Caracol Radio. Cerrar

Ahora, según denuncias de los trabajadores, las consecuencias del sismo han provocado la suspensión de 221 contratos laborales, sumada la preocupación por un posible traslado de sus operaciones a otro país de Suramérica.

Al respecto, Fernando Gómez, gerente de recursos humanos de Comestibles La Rosa, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, para dar un parte de tranquilidad.

“Tuvimos una afectación del 70% de la capacidad instalada, logramos restablecer en alrededor tres semanas el 30% de la capacidad que nosotros tenemos, principalmente, en la línea de Waffer, en donde hacemos el producto Cocosette y la chocolatería. En este momento los planes de la empresa son todas las valoraciones que nosotros estamos haciendo con la aseguradora, que ha sido un proceso que ha llevado tiempo, estamos mirando, también, con firmas contratistas, para mirar cómo manejamos la situación de la mejor manera posible”, explicó.

El personal y los contratos laborales

Por otro lado, Gómez se refirió a las denuncias de los trabajadores sobre la suspensión de contratos, en donde hizo una radiografía del tema.

“Nosotros, en este momento, tenemos 365 trabajadores. De esos 365, tenemos 220 trabajadores activos, y tenemos con contrato suspendido, 146 trabajadores. Desde el momento uno del terremoto la prioridad era asegurar que la gente estuviera segura, y también el bienestar de nuestra gente. Por eso, desde el primer día, hicimos un censo con toda la gente para mirar si tenían afectaciones en sus hogares”, narró.

Y agregó: “Así, identificamos cincuenta trabajadores que nos manifestaron que en sus viviendas, en la de sus hijos o en la de sus padres, habían tenido afectaciones, y la compañía les dio dos salarios mínimos para que pudieran atender esa contingencia. También abrimos una línea de atención psicológica, también los ayudamos con las reclamaciones, con las pólizas de seguro para que pudieran tener ese proceso de la mejor manera y ahí lo fuimos trabajando”.

Así, explicó el tema de la suspensión de los contratos.

“Mientras nosotros logramos poner en marcha ese 30% que dije al inicio, enviamos a la gente a dos semanas de permiso remunerado, después la gente se fue a vacaciones, también, pagas, y finalmente, cuando termina todo este periodo, es que hacemos la suspensión de trabajo a las 146 personas que comenté. Ahí es muy importante que solo teniendo el 30% de la fábrica operando, tenemos el 60% de los trabajadores trabajando aquí”, subrayó.

Fábrica de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. Foto: Caracol Radio. Ampliar Fábrica de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. Foto: Caracol Radio. Cerrar

“Buscar soluciones en pro de los trabajadores”

Finalmente, aseguró: “Estamos en constante comunicación con los representantes de los trabajadores. Desde el momento del sismo, a la fecha, hemos tenido más de 11 reuniones con la organización sindical, tuvimos el 30 de septiembre una reunión con el Ministerio de Trabajo, tenemos una próxima reunión ahora el 28 de este mes, entonces nuestro interés es buscar las mejores soluciones para darle el mejor manejo a esta contingencia en pro de todos los trabajadores que hacemos parte de esta compañía”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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